Bir akıllı telefondan alınan vergi ne kadar? Vergiler olmasaydı akıllı telefon fiyatları ne kadar olurdu? Merak edilen bu sorularını cevabını videomuzda sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Telefonlar Vergi Olmasaydı Kaç Para Olurdu?

Son açıklanan zamlar ve güncellemeler ile beraber akıllı telefon fiyatları da oldukça artış gösterdi. Bu videoda bir telefonun vergisiz fiyatı ve vergiler eklendikten sonraki son fiyatını sizlerle paylaşıyoruz. Tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Ülkemize 500 TL fiyatla giren bir akıllı telefonun distribütör karı ve bayi karı hariç satış fiyatı 818 TL oluyor. Bu fiyatın 318 TL tutarındaki kısmı ise vergilerden oluşuyor.

Ülkemize 1,000 TL fiyatla giren bir akıllı telefonun distribütör karı ve bayi karı hariç satış fiyatı 1,834 TL oluyor. Bu fiyatın 834 TL tutarındaki kısmı ise vergilerden oluşuyor.

Ülkemize 2,000 TL fiyatla giren bir akıllı telefonun distribütör karı ve bayi karı hariç satış fiyatı 3,930 TL oluyor. Bu fiyatın 1,930 TL tutarındaki kısmı ise vergilerden oluşuyor.

Aşağıda yer alan bağlantıdan akıllı telefonlardan alınan tüm vergileri detaylı olarka inceleyebilirsiniz.

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