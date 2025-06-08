2 Devlete 1 Size: Türkiye'de Akıllı Telefonlardan Ne Kadar Vergi Alınıyor?

Yeni bir telefon satın aldığınızda ödediğiniz paranın ne kadarının vergiye gittiğini merak ediyor musunuz? Hazırşadığımız bu rehberde, akıllı telefonlardan alınan vergiler ve akıllı telefonlardaki vergi oranı ile karşınızdayız. Peki bir akıllı telefon satın aldığınızda ne kadar vergi ödüyorsunuz?

Akıllı Telefonlardan Alınan Vergiler Neler?

Kültür Bakanlığı Payı (%1)

TRT Bandrolü (%12)

Özel Tüketim Vergisi (%25 - %50)

Katma Değer Vergisi (%20)

Akıllı telefonlardan Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrolü, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi olmak üzere dört farklı vergi alınıyor. Dolayısıyla Android ve iPhone vergisiz fiyatları satış ücretinden daha düşük. Bu rehberde söz konusu vergilerin ne kadar orana sahip olduğunu açıkladık.

Bir akıllı telefon satın almak istediğinizde Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrolü, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi olmak üzere dört farklı vergi ödüyorsunuz ancak hesaplama tarafındaki yöntemler nedeni ile "verginin vergisinin vergisini" ödemeniz gerekiyor.

1- Kültür Bakanlığı Payı (%1)

Ülkemize giriş yapan her akıllı telefondan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Örneğin 1.000 TL giriş fiyatı olan bir akıllı telefonda 10 TL tutarında Kültür Bakanlığı Payı bulunuyor. 5.000 TL giriş fiyatı olan bir akıllı telefondaki Kültür Bakanlığı Payı ise 50 TL oluyor.

2- TRT Bandrolü (%12)

Yine ülkemize giriş yapan her akıllı telefondan, vergisiz fiyat üzerinden yüzde 12 oranında TRT Bandrolü ücreti alınıyor. Örneğin 1.000 TL giriş fiyatı olan bir akıllı telefonda 120 TL tutarında TRT Bandrolü tutarı yer alıyor. 5.000 TL giriş fiyatı olan bir akıllı telefondaki TRT Bandrolü ücretlendirmesi ise 600 TL oluyor.

3- Özel Tüketim Vergisi

ÖTV matrahı belirlenirken akıllı telefonun ülkemize giriş fiyatı değil, Kültür Bakanlığı Payı ve TRT Bandrolü dahil fiyatı göz önüne alınıyor. İşlerin farklılaşmaya başladığı nokta burası çünkü Özel Tüketim Vergisi ödenirken, üstteki iki verginin vergisini ödemiş oluyorsunuz.

Örneğin ülkemize giriş fiyatı 1.000 TL olan bir akıllı telefonun TRT Bandrolü (120 TL) ve Kültür Bakanlığı Payı (10 TL) ile toplamı 1.130 TL yapıyor ve ÖTV, 1.130 TL üzerinden hesaplanıyor. Bu matrahta 640 TL ve altı cihazlarda yüzde 25, 1.500 TL ve altı cihazlarda yüzde 40 ve 1.500 TL üstü cihazlarda ise yüzde 50 oranında ÖTV alınıyor.

4- Katma Değer Vergisi

KDV hesaplanırken de Kültür Bakanlığı Payı'nın ve TRT Bandrolü'nün dahil edildiği ÖTV'li ücret göz önüne alınıyor.

Kafanızı karıştırmamak için her şeyi baştan alalım: 1.000 TL'lik bir akıllı telefonda TRT Bandrolü 120 TL, Kültür Bakanlığı Payı ise 10 TL olarak hesaplanıyordu. ÖTV matrahı 1.130 TL olduğu için, toplamda yüzde 40 oranında ÖTV alınıyor ve karşımıza çıkan sonuç 1.672 TL oluyor. Bu durumda, KDV matrahı 1.672 TL oldu.

İşte şimdi, verginin vergisinin vergisini ödemeye hazırlanıyoruz. KDV bu nihai fiyat üzerinden (1.672 TL) yüzde 20 olarak hesaplanıyor.

Anlattığımız bunca şeyden sonra kafanız bir miktar karışmış olabilir. Yazımızın devamında farklı fiyat noktalarından ülkemize giriş yapan bir akıllı telefonun ne kadar vergilendirildiğini kısaca görmeniz mümkün. Ufak bir not olarak vergiler dönemsel olarak değişebildiği için bu yazı sizin okuduğunuz tarih itibarıyla bazı farklar içeriyor olabilir.

Akıllı Telefonlardaki Vergi Oranı Ne Kadar?

Yazımızın devamında kısa bir örnek olması adına 500 TL, 1.000 TL, 2.000 TL ve 5.000 TL giriş fiyatına sahip olan akıllı telefon modellerini seçtik ve bu cihazlara ne kadar vergi uygulandığını kısaca özetledik. ÖTV her fiyat aralığında farklı olduğu için dikkatli bir şekilde incelemenizi tavsiye ederim.

500 TL'lik Akıllı Telefonlardaki Vergi Oranı

Hemen aşağıdaki tablodan ülkemize 500 TL vergisiz fiyatla girmiş olan bir akıllı telefonun bayi kârı ve distribütör kârı hariç olmak üzere satış fiyatını ve bu satış fiyatındaki toplam vergi miktarını görebilirsiniz.

Vergisiz Fiyat 500 TL Kültür Bakanlığı Payı (%1) 5 TL TRT Bandrolü (%12) 60 TL ÖTV Matrahı 565 TL ÖTV (%25) 138 TL KDV Matrahı 703 TL KDV (%20) 140 TL Distribütör ve Bayi Karı Hariç Satış Fiyatı 843 TL Toplam Vergi Tutarı 343 TL

Yani ülkemize 500 TL fiyatla giren bir akıllı telefonun distribütör kârı ve bayi kârı hariç satış fiyatı 843 TL oluyor. Bu fiyatın 343 TL tutarındaki kısmı ise vergilerden oluşuyor.

1,000 TL'lik Akıllı Telefonlardaki Vergi Oranı

Hemen aşağıdaki tablodan ülkemize 1.000 TL vergisiz fiyatla girmiş olan bir akıllı telefonun bayi kârı ve distribütör kârı hariç olmak üzere satış fiyatını ve bu satış fiyatındaki toplam vergi miktarını görebilirsiniz.

Vergisiz Fiyat 1.000 TL Kültür Bakanlığı Payı (%1) 10 TL TRT Bandrolü (%12) 120 TL ÖTV Matrahı 1.130 TL ÖTV (%40) 444 TL KDV Matrahı 1.574 TL KDV (%20) 314 TL Distribütör ve Bayi Karı Hariç Satış Fiyatı 1.888 TL Toplam Vergi Tutarı 888 TL

Yani ülkemize 1.000 TL fiyatla giren bir akıllı telefonun distribütör kârı ve bayi kârı hariç satış fiyatı 1.888 TL oluyor. Bu fiyatın 888 TL tutarındaki kısmı ise vergilerden oluşuyor.

2.000 TL'lik Akıllı Telefonlardaki Vergi Oranı

Hemen aşağıdaki tablodan ülkemize 2.000 TL vergisiz fiyatla girmiş olan bir akıllı telefonun bayi kârı ve distribütör kârı hariç olmak üzere satış fiyatını ve bu satış fiyatındaki toplam vergi miktarını görebilirsiniz.

Vergisiz Fiyat 2.000 TL Kültür Bakanlığı Payı (%1) 20 TL TRT Bandrolü (%10) 240 TL ÖTV Matrahı 2.260 TL ÖTV (%50) 1.110 TL KDV Matrahı 3.370 TL KDV (%20) 674 TL Distribütör ve Bayi Karı Hariç Satış Fiyatı 4.044 TL Toplam Vergi Tutarı 2.044 TL

Yani ülkemize 2.000 TL fiyatla giren bir akıllı telefonun distribütör karı ve bayi karı hariç satış fiyatı 4.044 TL oluyor. Bu fiyatın 2.044 TL tutarındaki kısmı ise vergilerden oluşuyor.

5.000 TL'lik Akıllı Telefonlardaki Vergi Oranı

Hemen aşağıdaki tablodan ülkemize 2,000 TL vergisiz fiyatla girmiş olan bir akıllı telefonun bayi kârı ve distribütör kârı hariç olmak üzere satış fiyatını ve bu satış fiyatındaki toplam vergi miktarını görebilirsiniz.

Vergisiz Fiyat 5.000 TL Kültür Bakanlığı Payı (%1) 50 TL TRT Bandrolü (%12) 600 TL ÖTV Matrahı 5.650 TL ÖTV (%50) 2.775 TL KDV Matrahı 8.425 TL KDV (%20) 1.685 TL Distribütör ve Bayi Karı Hariç Satış Fiyatı 10.110 TL Toplam Vergi Tutarı 5.110 TL

Yani ülkemize 5.000 TL fiyatla giren bir akıllı telefonun distribütör kârı ve bayi kârı hariç satış fiyatı 10.110 TL oluyor. Bu fiyatın 5.110 TL tutarındaki kısmı ise vergilerden oluşuyor.

Sonuç

Sizler için oluşturduğumuz bu içerikte akıllı telefonlardaki vergilendirmelere ve bunların oranlarına daha yakından göz attık. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.