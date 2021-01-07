1500-2000 TL Arasında Alınabilecek Akıllı Telefonlar! (Ocak 2021)

1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi akıllı telefonları sizler için bir araya getirdik. 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlar neler? Hemen yukarıda yer alan videodan 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlara göz atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

1500-2000 TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (Ocak 2021)

1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlar videomuzda bahsi geçen akıllı telefonlar şu şekilde:

General Mobile GM 20

Meizu M10

Huawei Y6 2019

Realme C11

Casper Via P3

Xiaomi Redmi 9C

Samsung Galaxy A01

General Mobile GM 20

6.09 inç ekrana sahip olan GM 20, HD+ ekran çözünürlüğünü desteklemekte. Akıllı telefonun ön kısmında bir adet damla çentik bulunmakta. Gücünü Helio A25 yonga setinden alan cihazda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunmakta.

General Mobile GM 20'nin arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer almakta. Ana kamera sensörünün 52MP çözünürlüğe sahip olduğu açıklandı. Diğer iki kamera sensörünün çözünürlükleri açıklanmadı. Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri 8MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

4.000 mAh bataryadan beslenen GM 20, type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Cihazda yüz tanıma ve parmak izi okuma sensörü mevcut.

Meizu M10

6.5 inç ekrana sahip olan Meizu M10, MediaTek MT6757CD (Helio P25) yonga setinden güç almakta. 3 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 32 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihaz 4.000 mAh bataryadan besleniyor.

Huawei Y6 2019

Huawei Y6 2019 bütçenize bağlı olarak tercih etmeyi düşünebileceğiniz modellerden birisi. 6.09 inç boyutunda HD+ çözünürlükte IPS LCD ekran cihazda bulunuyor. MediaTek MT6761 (Helio A22) işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB depolama da özellikler arasında.

Realme C11 Özellikleri

6.5 inç ekrana sahip olan Realme C11, gücünü Helio G35 yonga setinden almakta. Cihazda 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunmakta. MicroSD kart yardımı sayesinde depolama alanı artırılabilmekte.

5.000 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonda 10W hızlı şarj desteği bulunmakta. Realme C11'in ön tarafında 5MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer almakta.

Casper Via P3

5.86'' HD+ Çentikli IPS Incell 19:9 Extreme Vision ekrana sahip olan Casper VIA P3, MediaTek Helio P60 yonga setinden güç almakta. 3 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 32 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Xiaomi Redmi 9C

6.53 inç ekrana sahip olan Redmi 9C, gücünü MediaTek Helio G35 yonga setinden almakta. Cihazda 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta. MicroSD kart yardımı sayesinde depolama alanı artırılabilmekte. Cihaz 5.000 mAh bataryadan beslenmekte.

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A01, 5.7 inçlik Infinity-V ekrana sahip. 8 çekirdekli ismi açıklanmayan bir yonga setinden güç alan Galaxy A01, 2 GB RAM'e ve 16 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar artırılabiliyor.