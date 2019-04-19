Vestel Venus Z30 inceleme - Beklenen Yerli Telefon!

Vestel Venus Z30 inceleme videosunda en yeni yerli telefonu tüm detaylarıyla inceliyoruz. Vestel Venus Z30 bir önceki modele göre yenilenmiş ekran tasarımı ve değişen teknik detaylarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Vestel Venus Z30 Teknik Özellikleri

5/2 İşlemci MediaTek 6736T 5 GHz – 8 çekirdek Ekran çözünürlüğü 1080 x 2246 RAM 4 GB Arka kamera 16 Megapiksel + 2 Megapiksel True Tone Dual Led flaş – Bokeh modu Hafıza 64 GB + MicroSD Ön kamera 16 Megapiksel – Bokeh modu Ekran 6.18 inç – Incell – 19:9 Batarya 3300 mAh

Vestel Venus Z30 Satış Fiyatı

Vestel'in en yeni akıllı telefonu Z30 2999 TL'lik fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.