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Vestel Venus Z30 inceleme - Beklenen Yerli Telefon!

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Vestel Venus Z30 inceleme videosunda en yeni yerli telefonu tüm detaylarıyla inceliyoruz. Vestel Venus Z30 bir önceki modele göre yenilenmiş ekran tasarımı ve değişen teknik detaylarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 

Vestel Venus Z30 Teknik Özellikleri

5/2

İşlemci

MediaTek 6736T 5 GHz – 8 çekirdek

Ekran çözünürlüğü

1080 x 2246

RAM

4 GB

Arka kamera

16 Megapiksel + 2 Megapiksel True Tone Dual Led flaş – Bokeh modu

Hafıza

64 GB + MicroSD

Ön kamera

16 Megapiksel – Bokeh modu

Ekran

6.18 inç – Incell – 19:9 

Batarya

3300 mAh

Vestel Venus Z30 Satış Fiyatı

Vestel'in en yeni akıllı telefonu Z30 2999 TL'lik fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. 

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