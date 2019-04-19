Vestel Venus Z30 inceleme - Beklenen Yerli Telefon!

Vestel Venus Z30 inceleme videosunda en yeni yerli telefonu tüm detaylarıyla inceliyoruz. Vestel Venus Z30 bir önceki modele göre yenilenmiş ekran tasarımı ve değişen teknik detaylarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Vestel Venus Z30 Teknik Özellikleri
5/2
İşlemci
MediaTek 6736T 5 GHz – 8 çekirdek
Ekran çözünürlüğü
1080 x 2246
RAM
4 GB
Arka kamera
16 Megapiksel + 2 Megapiksel True Tone Dual Led flaş – Bokeh modu
Hafıza
64 GB + MicroSD
Ön kamera
16 Megapiksel – Bokeh modu
Ekran
6.18 inç – Incell – 19:9
Batarya
3300 mAh
Vestel Venus Z30 Satış Fiyatı
Vestel'in en yeni akıllı telefonu Z30 2999 TL'lik fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
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