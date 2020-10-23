Windows 10'da Minecraft nasıl ücretsiz kurulur? - Oyun dünyasını kasıp kavuran Minecraft, hayal gücünüzle istediğiniz dünyayı yaratabilmenize olanak sunan ve hemen her platformda çalışan bir oyun olarak öne çıkıyor. Peki Minecraft'ı bilgisayarınıza ücretsiz kurabilir misiniz?

Bu videomuzda Windows 10 yüklü cihazlarınızda Minecraft'ı nasıl ücretsiz kurabileceğinizi ve oynayabileceğinizi sizlere aktaracağız. Bunun için aktif bir internet bağlantısına ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Eğer her şey hazırsa, videoya göz atabilirsiniz.

Minecraft Windows 10'da Nasıl Ücretsiz Oynanır?

Bilgisayarınızdan Microsoft Store uygulamasına giriş yapın. Arama kutucuğuna Minecraft yazın. Minecraft for Windows 10 isimli oyuna tıklayın. Yukarıda yer alan Ücretsiz Deneme kutucuğuna basın. Kurulum işlemlerini tamamlayın.

Minecraft Trial Ücretsiz Deneme Sürümü

Burada bahsettiğimiz yöntemle birlikte edindiğiniz ücretsiz deneme sürümünde bazı işlevlerin kısıtlı olabileceğini hatırlatalım. Eğer oyunun tam sürümüne erişebilmek istiyorsanız, yine Microsoft Store üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yine de oyunu ilk defa deneyecekseniz ve bilgisayarınızda nasıl çalışacağını görmek istiyorsanız bu yöntemle birlikte aklınızdaki soru işaretlerini gidermeniz mümkün olacaktır.

Minecraft Nedir?

Bilgisayardan akıllı telefona, oyun konsollarından televizyonlara kadar hemen her platformda çalışabilen Minecraft, hayatta kalma üzerine kurulu popüler bir macera oyunudur. Dünya genelinde milyonlarca oyuncuya sahip olan bu oyunda kendi dünyalarınızı yaratabilir ve başka oyuncuların yarattığı dünyaları keşfedebilirsiniz.

Piksel tabanlı basit bir oyun olmasına rağmen pek çok kişinin hayran olduğu bu oyunda hayatta kalma ve yaratıcı mod olmak üzere iki farklı mod yer alıyor. Yani isterseniz sınırlı koşullarla hayatta kalmayı deneyebilir, isterseniz de sınırsız imkanlarla kendi dünyanızı oluşturabilirsiniz.

Oldukça geniş bir envantere sahip olan bu oyunda evler yapabilir, maden kuyuları kazabilir, kendi çiftliğinizi oluşturabilir, binalar inşa edebilir ve hatta çeşitli üçüncü parti modlardan da yardım alarak tarım dahi yapabilirsiniz. Yani imkanların ve olasılıkların neredeyse sonsuz olduğunu söyleyebiliriz!

Peki siz Minecraft hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan yöntemlerle birlikte Minecraft'ı Windows 10'a ücretsiz bir şekilde yüklemeyi başarabildiniz mi ve uygulama sırasında herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.