Söz konusu şey oyunlar olduğunda zevkler tamamen görecelidir ancak hangi yaşta olursanız ve ne tür oyunlardan hoşlanırsanız hoşlanın, pek çok kişiyi ortak bir paydada toplayan bu yapımı duymuşsunuzdur: Evet, Minecraft.

Minecraft yalnızca popüler bir oyun değil, aynı zamanda dünyanın en çok satan oyunu unvanını da elinde tutuyor. Tabii ki bu başarının ardında yatan birkaç açık gerçeği unutmamak lazım çünkü Minecraft neredeyse tost makinesinde bile oynanabilen bir oyun.

Bu oyunu beğenmeniz ya da beğenmemeniz önemli değil ancak itiraf etmelisiniz ki Minecraft oyuncularının yarattıkları kurgusal dünyalar, zaman zaman gerçek bir başyapıt niteliği taşıyor.

Sizler için hazırladığımız Minecraft Mod Yükleme Nasıl Yapılır isimli bu içeriğimizde, kendi kişisel dünyanızı yaratmanıza yardımcı olacak olan modların nasıl indirilebileceğini ve yüklenebileceğini mercek altına alacağız.

Mod Nedir?

Modifikasyon kelimesinin kısaltması olan Mod, bir oyunun temel yapısını ve / veya grafiklerini değiştirmek için geliştirilen üçüncü taraf yazılımlara verilen isimdir.

Modların geliştirilme amacı oyunda bazı değişiklikler yaparak deneyiminizi kişiselleştirmenize imkan sağlamasıdır. Genellikle üçüncü taraf kişilerce ya da topluluklarca geliştirilirler.

Minecraft Modu Nedir?

Modlar, dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan Minecraft'ta da sıklıkla kullanılıyor.

Kullanıcılar kendi modlarını yaratarak bunu diğer kullanıcılarla paylaşabileceği gibi, başka kullanıcıların oluşturdukları modlara göz atabilir ve bunları indirerek kullanmaya başlayabilirler.

Minecraft Mod İndirme Nasıl Yapılır?

Minecraft Mods internet sitesini ziyaret edin.

internet sitesini ziyaret edin. Beğendiğiniz bir modun üzerine tıklayın.

Sayfanın aşağısında yer alan Download butonuna basarak indirmeye başlayın.

butonuna basarak indirmeye başlayın. Kurulum talimatlarını edinmek için Install Guide butonuna basabilirsiniz.

butonuna basabilirsiniz. İşlem başarılı bir şekilde tamamlandığında, mod cihazınıza inmiş olacak.

Temel bir kullanıcı açısından bakıldığında sıfırdan mod oluşturmanın karmaşık ve yorucu bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle büyük bir olasılıkla diğer kullanıcılar tarafından geliştirilmiş olan modları deneyerek yola devam etmek isteyeceksiniz.

Tabii ki bu sürecin ilk adımını yeni modları keşfetmek oluşturuyor. Neyse ki endişe etmenize gerek yok: Dünyanın dört bir yanındaki binlerce insan her gün binlerce yeni mod paylaşıyor ve bu nedenle muhtemelen, size uygun bir tane bulmak zor olmayacaktır.

Öncelikli olarak MinecraftMods.com internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor.

Aslında bir mod indirmek için kullanabileceğiniz pek çok kaynak var ancak Minecraft Mods, bu konuda en popüler kaynaklardan birisi olduğu için daha fazla sayıda seçeneği bünyesinde barındırıyor.

Daha sonrasında buradaki binlerce seçenek arasından kendinize uygun bir şeyler arayabilirsiniz. Nihayetinde içinize sinen bir şeyler olduğunda, sayfanın altında yer alan Download butonuna basmanız yeterli olacak.

Ayrıca bu moda özel kurulum rehberini edinmek isterseniz, Download butonunun yanında yer alan Install Guide butonuna basarak destek alabilirsiniz.

Minecraft Mod Yükleme Nasıl Yapılır?

Minecraft Forge uygulamasını bilgisayarınıza indirin.

uygulamasını bilgisayarınıza indirin. Minecraft'taki dünyanızın bir yedeğini alın.

Minecraft Forge uygulamasını çalıştırın.

Install Client seçeneğini işaretleyip OK butonuna basın.

seçeneğini işaretleyip butonuna basın. Kurulum için gerekli dosyalar otomatik olarak indirilecek.

İşlem tamamlandığında OK butonuna basarak pencereden çıkabilirsiniz.

butonuna basarak pencereden çıkabilirsiniz. Sol altta yer alan Profile kısmından Forge seçeneğini seçin.

kısmından seçeneğini seçin. Ardından Play butonuna basın.

butonuna basın. Kurulum başarılı bir şekilde tamamlandıysa, oyunu kapatabilirsiniz.

Mod dosyasını Kullanıcı Adı -> AppData -> Roaming -> .minecraft -> mods klasörüne kopyalayın.

klasörüne kopyalayın. Şimdi, Minecraft Forge uygulamasını tekrar açın ve Play butonuna basarak oyuna başlayın.

uygulamasını tekrar açın ve butonuna basarak oyuna başlayın. Tebrikler, mod başarılı bir şekilde yüklenmiş oldu!

Bir önceki adımda indirdiğiniz modları kurabilmek için Minecraft Forge uygulamasından yardım almanız gerekecek. Hemen aşağıdaki bağlantı aracılığı ile programı indirebilir ve cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Sonraki adımda önerim, mevcut Minecraft dünyalarınızın bir yedeğini almak olacaktır. Unutmayın ki modlama işlemi sırasında bazı şeylerin ters gitme ihtimali bulunuyor ve bu gibi kötü senaryolarda, emeklerinizin boşa gitmediğinden emin olmak istersiniz.

Mevcut dünyanıza yönelik dosyaları yedeklemek için Kullanıcı Adı -> AppData -> Roaming -> .minecraft -> saves adımlarını takip edebilirsiniz. Burada, oluşturduğunuz dünyaların yer aldığı bir klasör listesi göreceksiniz.

Artık Minecraft Forge uygulamasını çalıştırabilirsiniz. Programı başlattığınızda Install Client seçeneğine tıklayın ve altta yer alan OK butonuna basın. Ardından, kurulum için gereken dosyalar otomatik olarak indirilecek.

İşlem başarılı bir şekilde tamamlandığında OK butonuna basarak bilgilendirme penceresini kapatabilirsiniz. Şimdi, karşınıza çıkan ekranın sol altında yer alan Profile kısmına tıklayın ve Forge seçeneğini seçin.

Bu değişiklikleri tamamladıktan sonra Play butonuna basarak devam edebilirsiniz. Oyun açıldığında sol altta Forge yazısını görüyorsunuz, kurulum başarılı olmuş demektir.

Şimdi, oyunu kapatın. Ardından Kullanıcı Adı -> AppData -> Roaming -> .minecraft -> mods adımlarını takip edin ve mod dosyanızı bu klasörün altına atın.

Ardından, Minecraft Forge programını çalıştırarak oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Her şey başarılı bir şekilde tamamlandığında mod yüklenmiş, kullanıma hazır bir şekilde sizinle olacak!