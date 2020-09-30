Minecraft Benzeri Oyunlar - Uzun yıllar boyunca oyun listelerinin başında oturan Minecraft'ın video oyunları tarafında gerçek bir devrim olduğunu söylememiz mümkün. Mojang'ın bu başarısı pek çok geliştiriciye ilham verdi ve oyuncular için birbirinden keyifli alternatiflerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Yıllar boyunca pek çok Minecraft alternatifi oyun ile karşılaştık ancak bunların hiçbiri Minecraft kadar detaylı paketler sunamadı. Yine de bazen Minecraft'ın belirli alanlarına odaklanan çeşitli oyunları oynamak isteyebilirsiniz ve bu yazı, tam olarak bu sırada devreye giriyor.

Minecraft Benzeri Oyunlar Listesi

1- Trove

Trove alışkın olduğunuz tüm küp karakterleri ve mekanları içerir ancak oyun deneyiminizi iyileştirmek için ücretsiz MMO'lardan bazılarını oyunculara sunar. Oyuncu çeşitli sınıfları seçebilir ve tüm bu sınıfların bazı avantajları ve dezavantajları bulunur.

2- Roblox

Bu oyunda oluşturduğunuz haritayı simüle edebilmek için gerçekten ciddi imkanlarınız vardır ve bu, simülasyonlardan yarış oyunlarına kadar pek çok şeye imza atabileceğiniz anlamına gelir. Yani yaratıcılığınızı daha farklı yönlerde kullanmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

3- Terraria

Terraria'nın dahil edilmediği bir listeyi hayal etmek pek de mümkün değil. Bu ünlü oyun '2D Minecraft' olarak da biliniyor ve pek çok ülkeden milyonlarca oyuncuya sahip. Konsept benzer bir deneyime dayanır ancak iki boyutlu bir yapıya sahiptir. Yine de çok keyif verici olduğunu söyleyebiliriz.

4- Starbound

Minecraft'a oldukça benzeyen Starbound yine iki boyutlu bir oyun. Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla çevrim içi olarak oynayabileceğiniz bu oyunda savaşmanın, üretmenin, inşa etmenin ve dünyayı keşfetme özgürlüğünün neredeyse bir sınırı yok diyebiliriz.

5- Fortnite

Şimdi biraz 'nasıl yani?' diyebilecek olsanız da Fortnite da inşa etme, savaşma ve savunma gibi alanlarda Minecraft'a oldukça benzeyen bir yapıya sahip. Üstelik hem akıllı telefonlarınızda hem de bilgisayarınızda oynayabildiğiniz bu oyunu, eğer denemediyseniz, denemenizi tavsiye ederiz.

6- Eco

7- Junk Jack

8- No Man's Sky

9- Lego Worlds

10- Robocraft

Bu yazımızda Minecraft'a oldukça benzeyen ancak genellikle farklı dinamiklere sahip olan bazı oyunları sizler için bir araya getirdik. Peki siz bu listemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.