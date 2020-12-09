Bütün Oyunlar Bedava! - Xbox Game Pass Deneyimi Neler Sunuyor?

Xbox Game Pass PC versiyonu neler sunuyor? Orijinal Windows 10 ve Excalibur G900 ile yaptığımız deneyim videosunda sizin sorularınızı cevaplıyoruz. Hemen yukarıdan videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Xbox Game Pass PC Nedir? Neler Sunuyor?

Xbox Game Pass, Microsoft’un sunmuş olduğu bir abonelik hizmeti. Xbox Game Pass, abonelere 100’den fazla oyuna erişim imkanı sunuyor. Toplamda PC ve Ultimate olmak üzere üç farklı abonelik türü bulunmakta. Ultimate, hem konsol hem de PC oyunlarını içermekte.

Xbox Game Pass PC ile 100'den fazla oyunu ayda belli miktarda bir ödeme yaparak bilgisayarınızda rahatlıkla oynayabiliyor oyun keyfinin tadına varabiliyorsunuz. Xbox Game Pass'in en önemli detayı ise normalde oldukça fazla paralar ödeyerek deneyimleyeceğiniz bu oyunları oldukça uygun bir ücret ödeyerek oynayabilme imkanına sahip olmanız.

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