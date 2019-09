Xbox Game Pass Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Xbox Game Pass, 100’den fazla oyunun yer aldığı sistem kütüphanesine erişmenin yanı sıra özel indirimler sunan bir abonelik hizmetidir.

Xbox One ve PC platformları için Xbox Game Pass aboneliği satın alabilirsiniz. Her iki platformu da kapsayan abonelik türü de bulunuyor. Bu yazıda, Xbox Game Pass hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz.

Xbox Game Pass Nedir?

Xbox Game Pass, Microsoft’un sunmuş olduğu bir abonelik hizmetidir. Xbox Game Pass, 2017 yılında Xbox One ve 2019’da PC platformu için hizmete başladı.

Xbox Game Pass, abonelere 100’den fazla oyuna erişim imkanı sunar ve sistem kütüphanesine sürekli olarak yeni oyunlar dahil olur. Xbox Game Pass’te Xbox One, PC ve Ultimate olmak üzere üç farklı abonelik türü vardır. Ultimate, hem konsol hem de PC oyunlarını içerir.

Tüm abonelikler şunları içerir:

PC ve Xbox One için 100'ün üzerinde oyunun bulunduğu sistem kütüphanesine erişim.

Oyun satın alırken yüzde 10 indirim imkanı.

İlgili oyun eklentilerini alırken yüzde 20 indirim imkanı.

Ultimate abonelik ayrıca şunları içerir:

Xbox One çevrimiçi oyununa izin veren Xbox Live Gold üyeliği.

Gears 5 gibi yeni oyunlara zaman zaman erken erişim.

Xbox Game Pass’e Hangi Oyunlar Dahildir?

Xbox Game Pass’in sistem kütüphanesinde 100’den fazla oyun bulunuyor. Bunlar, Xbox 360 oyunlarını (Game Pass 360 için mevcut olmadığından Xbox One'da oynanacak), Xbox One oyunlarını ve PC oyunlarını içerir. Bazı oyunlar son iki platformun ikisi ile de uyumludur. Dahil olan bazı klasik Xbox 360 oyunları Viva Piñata, Toy Soldiers, Splosion Man ve Mass Effect'tir.

Sistem kütüphanesinde Xbox One için Shadow of the Tomb Raider, Rocket League, Minecraft ve Halo: The Master Chief Collection gibi muhteşem modern oyunlar bulunuyor. PC için Imperator: Rome, Football Manager 2019, Ori and the Blind Forest, Sunset Overdrive, Gears of War 4 ve Forza Horizon 4 gibi oyunlar mevcut. Ultimate Pass abonesi olan oyuncular, hem Xbox One hem de PC için mevcut olan oyunlara erişebilir.

Xbox Game Pass'e Yeni Oyunlar Ne Zaman Eklenir?

Yeni oyunların ne zaman ekleneceği ile ilgili bir program yoktur. Microsoft, basitçe “her zaman eklendiklerini” belirtmektedir.

Xbox Game Pass Hangi Ülkelerde Kullanılabilir?

Xbox Game Pass aşağıdaki ülkelerde mevcuttur:

Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda , Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD.

Ancak aşağıdaki kısıtlamalara dikkat edin:

Rusya: Abonelik, yalnızca yerel perakendecilerden veya üçüncü taraf çevrimiçi satıcılardan satın alınabilir.

Güney Kore ve Türkiye: PC oyun planı için mevcut değil.

Kısıtlamaların nedenleri teknik sınırlamalar, lisans sözleşmeleri veya yerel yasalar olabilir.

Xbox Game Pass'i Nasıl Satın Alabilirim?

Xbox Game Pass'i satın almak için en iyi yer Microsoft’un resmi web sitesidir. Ek olarak, abonelik kodlarını diğer mağazalardan satın alabilirsiniz. PC oyunlarını oynamak için, Xbox Beta uygulamasına ve Windows 10'un en son sürümüne ihtiyacınız olacak.