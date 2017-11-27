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  4. Yeni Çipli Kimlik Kartı Alanlar Dikkat! - Güvenlikten Azar Yedik!

Yeni Çipli Kimlik Kartı Alanlar Dikkat! - Güvenlikten Azar Yedik!

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
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Yeni Çipli Kimlik Kartı Şifresi Nasıl Değiştirilir? sorusuna cevap almak için Nüfus Müdürlüğüne doğru yola çıktık.

Geçtiğimiz sene Yeni Çipli Kimlik Kartı Nasıl Çıkarılır? sorusunu sizler için cevapladıktan sonra bu sefer de aldığımız çipli kimlik kartların şifresinin nasıl değiştirileceğini detaylı olarak anlattık. Öte yandan bu PIN'lerin, tam manasıyla  çalışması 3-4 seneyi bulacak.

Geçtiğimiz sene, sistemin tam olarak oturmaması ve yaşanan başvuru yoğunluğu nedeniyle, teslim edilmesi bir ayı bulan yeni kimlikler, artık 5 gün içerisinde kolaylıkla teslim edilebiliyor. Hatta çok yakın bir zamanda kimliklerin başvurduğunuz gün basılacağının müjdesi de verelim. 

Peki, yeni çipli kimlik kartlarımızda bulunan PIN'leri nasıl değiştiyoruz?

PIN Şifresini zaman zaman değiştirmenin işlem güvenliği açısından yararlı olduğunu söylemekte fayda var. PIN'ler, Nüfus Müdürlüklerinde bulunan KİOSKLAR kullanılarak değiştiriliyor. PIN şifresini değiştirmek için kimlik kartınının yanınızda olması yeterli.

PIN şifresini değiştirmek için Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, eski PIN numarası girme metodlarından birisi kullanılabilir. KİOSK'larda şifre yenilenirken görevliler dışında hiç kimseden yardım istememeniz ve şifreyi görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmamanız, güvenliğiniz açısından çok önemli. 

Sizin için çektiğimiz vlog videomuzu izleyerek, konuyla ilgili çok daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. 

İyi seyirler!

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