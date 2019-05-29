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Zhiyun Smooth 4 inceleme - Telefonunuzla Film Çekin!

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Zhiyun Smooth 4 inceleme videosunda akıllı telefonlar için oldukça işlevsel olan ve aranan modellerden biri olan smooth 4 gimbal'ı tüm detaylarıyla inceliyoruz. Merak edilen model bir çok özelliği bünyesinde bulunduruyor ve kullanıcısının çok daha iyi video çekimlerini ortaya çıkartmasına destek oluyor. Zhiyun Smooth 4 incelemesinde ürünün tüm detaylarını sizlere aktarırken ZY Play uygulamasınında detaylarına değiniyoruz. 

Zhiyun Smooth 4 Teknik Özellikleri

 

Büyük Sol Yan Odak / Yakınlaştırma Tekerleği
Hızlı Yanıt "PhoneGo" Modu
Dolly / Zoom "Vertigo" Efekt Modu
Kontrol Seç Telefon Fonksiyonları
Çoklu Zaman Atlamalı ve İzleme Modları
360 ° Pan, 240 ° Eğme ve Rulo
12 saate kadar çalışma süresi
Ergonomik Kontrol Paneli
Çekim yaparken Telefonu Şarj Etme

Zhiyun Smooth 4 Fiyatı

Akıllı telefonlar için aranan bir model olan Zhiyun Smooth 4'ün satış fiyatı 699 TL civarında. 

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