Zhiyun Smooth 4 inceleme - Telefonunuzla Film Çekin!

Zhiyun Smooth 4 inceleme videosunda akıllı telefonlar için oldukça işlevsel olan ve aranan modellerden biri olan smooth 4 gimbal'ı tüm detaylarıyla inceliyoruz. Merak edilen model bir çok özelliği bünyesinde bulunduruyor ve kullanıcısının çok daha iyi video çekimlerini ortaya çıkartmasına destek oluyor. Zhiyun Smooth 4 incelemesinde ürünün tüm detaylarını sizlere aktarırken ZY Play uygulamasınında detaylarına değiniyoruz.

Zhiyun Smooth 4 Teknik Özellikleri

Büyük Sol Yan Odak / Yakınlaştırma Tekerleği

Hızlı Yanıt "PhoneGo" Modu

Dolly / Zoom "Vertigo" Efekt Modu

Kontrol Seç Telefon Fonksiyonları

Çoklu Zaman Atlamalı ve İzleme Modları

360 ° Pan, 240 ° Eğme ve Rulo

12 saate kadar çalışma süresi

Ergonomik Kontrol Paneli

Çekim yaparken Telefonu Şarj Etme

Zhiyun Smooth 4 Fiyatı

Akıllı telefonlar için aranan bir model olan Zhiyun Smooth 4'ün satış fiyatı 699 TL civarında.