Zhiyun Smooth 4 inceleme - Telefonunuzla Film Çekin!

Zhiyun Smooth 4 inceleme videosunda akıllı telefonlar için oldukça işlevsel olan ve aranan modellerden biri olan smooth 4 gimbal'ı tüm detaylarıyla inceliyoruz. Merak edilen model bir çok özelliği bünyesinde bulunduruyor ve kullanıcısının çok daha iyi video çekimlerini ortaya çıkartmasına destek oluyor. Zhiyun Smooth 4 incelemesinde ürünün tüm detaylarını sizlere aktarırken ZY Play uygulamasınında detaylarına değiniyoruz.
Zhiyun Smooth 4 Teknik Özellikleri
Büyük Sol Yan Odak / Yakınlaştırma Tekerleği
Hızlı Yanıt "PhoneGo" Modu
Dolly / Zoom "Vertigo" Efekt Modu
Kontrol Seç Telefon Fonksiyonları
Çoklu Zaman Atlamalı ve İzleme Modları
360 ° Pan, 240 ° Eğme ve Rulo
12 saate kadar çalışma süresi
Ergonomik Kontrol Paneli
Çekim yaparken Telefonu Şarj Etme
Zhiyun Smooth 4 Fiyatı
Akıllı telefonlar için aranan bir model olan Zhiyun Smooth 4'ün satış fiyatı 699 TL civarında.
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