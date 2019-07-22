Zyxel VMG3925 B10B İnceleme - Hepsi Bir Arada!

Zyxel VMG3925 b10b inceleme videosunda adsl,fiber ve vdsl için modem arasında olan kullanıcıları mutlu edecek bir ürünü sizlere tüm detaylarıyla aktarıyoruz. Zyxel vmg3925 b10b modeli modem bir çok açıdan kullanıcısını tatmin ediyor bu videoda ise modemin genel deneyimi, kurulumu ve performansını sizlere aktarıyoruz.

Zyxel VMG3925 B10B Teknik Özellikler

Kablosuz Standart: 802.11b/g/n 2.4 GHz, 802.11a/n/ac 5 GHz

Kablosuz: 802.11ac 5 GHz ile 1.3 Gbps veri hızı, 802.11n 2.4 GHz ile 300 Mbps, Wireless Protected Setup (WPS), WEP veri şifreleme (64/128 bit), WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, Kablosuz zamanlama, Çoklu SSID (4 Adet)

Güvenlik: Firewall, Generic paket filtreleme, DOS atak önleme, Ebeveyn kontrolü

Zyxel VMG3925 B10B Fiyatı

Zyxel VMG3925 b10b 500 TL'den satışa sunulmuş durumda.