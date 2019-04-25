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Böyle Hız Görülmedi! - Zyxel Multy X inceleme

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Zyxel Multy X inceleme videosunda kablosuz ağ konusunda size bambaşka bir deneyim sunan bu ürünleri tüm detaylarıyla sizlere aktarıyoruz.  Multy X özellikle 500 mt2'ye yakın kapsama alanı ile ve teknik özellikleriyle dikkat çeken bir ürün olmayı başarıyor. 

Zyxel Multy X Teknik Özellikler

 

Bant Sayısı: Üç Bant Kapsama Alanı 464 m2 
Kablosuz Standardı: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz – 256QAM desteği IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz (Wave 2) 
Kablosuz Transfer Hızı: 1733 Mbps 5 GHz, 866 Mbps 5 GHz için 400 Mbps 2.4 GHz
İşlemci: Qualcomm IPQ4019 Dört çekirdek 
Hafıza: 512 MB Flash 4GB eMMC 
Anten: 9 dahili anten 

Zyxel Multy X Fiyatı

 

Zyxel'in oldukça ilgi çekecek ancak fiyatıyla düşündüren Multy X modelinin satış fiyatı 3000 ile 3500 TL arasında değişiklik gösteriyor. 

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