Böyle Hız Görülmedi! - Zyxel Multy X inceleme

Zyxel Multy X inceleme videosunda kablosuz ağ konusunda size bambaşka bir deneyim sunan bu ürünleri tüm detaylarıyla sizlere aktarıyoruz. Multy X özellikle 500 mt2'ye yakın kapsama alanı ile ve teknik özellikleriyle dikkat çeken bir ürün olmayı başarıyor.

Zyxel Multy X Teknik Özellikler

Bant Sayısı: Üç Bant Kapsama Alanı 464 m2

Kablosuz Standardı: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz – 256QAM desteği IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz (Wave 2)

Kablosuz Transfer Hızı: 1733 Mbps 5 GHz, 866 Mbps 5 GHz için 400 Mbps 2.4 GHz

İşlemci: Qualcomm IPQ4019 Dört çekirdek

Hafıza: 512 MB Flash 4GB eMMC

Anten: 9 dahili anten

Zyxel Multy X Fiyatı

Zyxel'in oldukça ilgi çekecek ancak fiyatıyla düşündüren Multy X modelinin satış fiyatı 3000 ile 3500 TL arasında değişiklik gösteriyor.