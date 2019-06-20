Samsung Galaxy A70 inceleme - İşte Beklenen Telefon!

Samsung Galaxy A70 inceleme videosunda Samsung'un merak edilen Galaxy A serisinin ülkemizdeki en üst versiyonunu tüm detaylarıyla sizlere aktarıyoruz. Galaxy A70 bir çok özelliğiyle Samsung'un amiral gemisi modelleriyle yarışabilir durumda, oldukça ilginç bir hal alan orta seviye pazarında bakalım Galaxy A70 istenileni verebiliyor mu?
Samsung Galaxy A70 Teknik Özellikleri
Ekran: 6.7 inç AMOLED ekran, 1080 x 2400 piksel, 393PPİ Piksel Yoğunluğu
İşlemci: Snapdragon 675
GPU: Adreno 612
Bellek: 6GB
Depolama: 128GB
Arka Kamera: 32 MP, f/1.7, PDAF; 8 MP, f/2.2, 12mm, ultra geniş açılı; 5 MP f/2.2, derinlik sensörü
Ön Kamera: 32 MP, f/2.0, 0.8µm
Pil: 4.500 mAh
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI
Samsung Galaxy A70 Fiyatı!
Samsung Galaxy A70 ülkemizde 3499 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.
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