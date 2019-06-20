Samsung Galaxy A70 inceleme - İşte Beklenen Telefon!

Samsung Galaxy A70 inceleme videosunda Samsung'un merak edilen Galaxy A serisinin ülkemizdeki en üst versiyonunu tüm detaylarıyla sizlere aktarıyoruz. Galaxy A70 bir çok özelliğiyle Samsung'un amiral gemisi modelleriyle yarışabilir durumda, oldukça ilginç bir hal alan orta seviye pazarında bakalım Galaxy A70 istenileni verebiliyor mu?

Samsung Galaxy A70 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.7 inç AMOLED ekran, 1080 x 2400 piksel, 393PPİ Piksel Yoğunluğu

İşlemci: Snapdragon 675

GPU: Adreno 612

Bellek: 6GB

Depolama: 128GB

Arka Kamera: 32 MP, f/1.7, PDAF; 8 MP, f/2.2, 12mm, ultra geniş açılı; 5 MP f/2.2, derinlik sensörü

Ön Kamera: 32 MP, f/2.0, 0.8µm

Pil: 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI

Samsung Galaxy A70 Fiyatı!

Samsung Galaxy A70 ülkemizde 3499 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.