HavHav, köpekler için ödül mamaları, oyuncaklar, sürpriz ürünlerden oluşan aylık hediye kutusu hazırlayan harika bir web sitesi. Mama, sevgi ve oyuna ihtiyaç duyan, sadece bakışlarıyla sizi sizden alan köpeğiniz için ihtiyacınız olan her şeyi kutulayarak her ay kapınıza kadar getiren site, abonelik modelli çalışıyor ve kutu fiyatları oldukça uygun.

Köpekleri seven, neye ihtiyaç duyduklarını çok iyi bilen kişilerce hazırlanan, lezzet, sevgi, eğlence içeren hediye kutuları aylık olarak ücretsiz kargo ile adresinize teslim ediliyor. Gelirlerinin bir kısmını barınak hayvanlarına yardım için harcayan güzel bir ekibin kurduğu HavHav.com.tr adlı sitenin güzel bir yanı da; bütçe dostu paketler sunmaları. Sadece 39 TL ödeyerek, en az 1 ödül maması, en az 1 oyuncak, en az 1 konserve mama/ödül maması/veya çiğneme oyuncağı ve kutuya heyecan katan 1 konsept ürünün sahibi oluyorsunuz. O ay hazırlanan kutuyu, geçen ay ve ondan önceki ay hazırlanan kutuyu da web sitesi üzerinden görebiliyorsunuz. Unutmadan, aboneliğinizi dilediğiniz zaman, kolayca iptal edebiliyorsunuz. Güvenli 3D ödeme sisteminin kullanıldığını da belirteyim. Kargo takibi sayfasından da kutunuzun ne zaman ulaşacağını takip edebiliyorsunuz.

Köpeğiniz için sevgi, eğlence, lezzet dolu kutuları uygun fiyata alabileceğiniz HavHav’a göz atmak, üye olmak için yukarıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.