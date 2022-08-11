Bal Porsuğu Özellikleri Neler, Ne Yer?

Bal porsuğu özellikleri ile çoğu insanın şaşkınlığa uğramasına neden oluyor. Dünyanın dört bir yanına dağılmış çok sayıda hayvanın karakteristik özelliğini almış gibi görünen hayvan mellivora Capensis olarak da biliniyor.

Dünyanın en ilginç ve korkusuz hayvanlarından biri olduğundan ve son zamanların en çok konuşulan hayvanlarından biri hâline geldiğinden ötürü doğal olarak bu hayvan ne yer, ne kadar büyük ve ne kadar ağır gibi sorulara da cevap aranmaya başladı.

Onun hakkında çok fazla yazı okumuş olabilirsiniz fakat bu hayvan hakkında kısaca bir okumanın yeterli olmayacağını bilmelisiniz. Bu da onu daha da ilginç hâle getiriyor.

Bal Porsuğu Özellikleri

Adı bala düşkünlüğünden geliyor.

Birçok yere uyum sağlayabilir.

Bal porsuğu evcilleştirilemez.

Bal porsuğunun derisi kalındır ama ölümsüz değildir.

Yeri çok hızlı bir şekilde kazabilir.

Tek bir yerde kalmazlar.

Dünyanın en korkusuz hayvanıdır.

Kokarca gibi kötü koku yayabilir.

Kör doğarlar.

Yalnız kalmayı tercih ederler.

Zeki ve yeteneklilerdir.

Kulakları çok küçüktür.

Bal porsuğunun en ilginç özellikleri arasında bunlar yer alıyor. Dilerseniz gelin, bu özellikleri tek tek açmaya başlayalım.

Adı Bala Düşkünlüğünden Geliyor

Bal porsuğunun Latince adı olan mellivora capensis, "pelerinli bal yiyicisi" anlamına geliyor. Bu küçük ve tatlı hayvanın sırtında hafif gri bir bölge bulunuyor. Bu bölge pelerine benzetildiğinden pelerin kısmı da o kısma atıfta bulunarak verilmiş. Bal kısmıyla da hayvanın bal sevgisine bir gönderme yapılıyor.

Bu doymak bilmez hayvanlar, isimlerini ballarla beslenmeye olan düşkünlüğünden alıyorlar. Balın yanı sıra sürüngen, kuş ve böcekleri de yiyebiliyorlar. Meyveleri de tüketmekten keyif alırlar. Kısacası yemek konusunda çok ayrım yapmaz, küçük maymunları bile yedikleri görülmüştür ama tatlıları birçok avına yeğler.

Büyük bir çoğunlukla kendi yiyeceğini kendileri avlar ama fırsat yakalamayı başarırsa diğer hayvanların yiyeceğini de çalarlar. Kendinden büyük hayvanların avından geriye kalanları da yedikleri görülür.

Keskin dişleri, uzun pençeleri sayesinde eti kemikten kolaylıkla ayırabilirler. Bu da beslenme sürecini oldukça kolaylaştırıyor. Özellikle acele etmesi gerekiyorsa bu onlara bir yandan da zaman kazandıracaktır.

Birçok Yere Uyum Sağlayabilir

Bal porsuğu Suudi Arabistan, Sahra Altı Afrika ve Batı Asya'da bulunur ama kalabalık açısından ağırlıklı olarak bulunduğu bölge Sahra Altı Afrika'dır. Sıcak ve serin ortamlara uyum sağlamakta oldukça başarılıdır. Bu hayvanlara Türkiye'de rastlamak mümkün değildir.

Bal Porsuğu Evcilleştirilemez

Öncelikle bu hayvanlar Türkiye'de yaşamaz ama yaşadıklarını varsayalım, yine evcilleştirilmeleri mümkün değil. Ne kadar süre boyunca sizinle kalırsa kalsın, bal porsuğu asla evcilleşmez. O doğası gereği vahşi bir hayvandır. Bu da onu evcil hayvan olarak beslemek için uygun bir hayvan olmaktan çok uzaklaştırıyor.

Bazı insanlar, evcil bal porsuğunun olduğunu iddia etse de bunlar bir elin parmağını geçmeyecektir çünkü bal porsukları diğer hayvanlar gibi değillerdir. Bu nedenle ev ortamında yaşamaları da pek mümkün değildir.

Bal Porsuğunun Derisi Kalındır ama Ölümsüz Değildir

Bal porsuğunun derisi, oklara ve mızraklara karşı dayanıklı olmasını sağlar ama bu onu kurşun geçirmez yapmaz. En hassas noktası kafatasıdır. Bu kısma ağır darbe aldığında ölebilir. Bir avcı eğer kendisini derisinden yakalarsa bükülerek o durumdan kolayca kurtulup savaşmaya devam edebilir.

Zehir, yılanların en ölümcül silahlarından biridir ancak bal porsuğunun sahip olduğu kalın deri, yılandan gelecek zehre karşı korunmasını sağlar. Bunun haricinde kendisi zaten yılan zehrine karşı da dirençlidir.

Bunun sebebi ise bal porsuğunun tamamen yemek ayırt etmemesidir. Yılan da yiyebiliyorlar. Bu da ölümcül zehirlere karşı da dirençli olmalarını sağlıyor.

Arıların saldırısında da aynı durum geçerlidir. Kovanları istila ettikten bir süre sonra üzerine hücum eden arılara bir noktaya kadar dayanabilir ve hatta onların saldırısından kurtulabilir ama bunu yapmakta her zaman başarılı olmaz. Bazıları arıların saldırısının sonucunda ölebilir.

Yeri Çok Hızlı Bir Şekilde Kazabilir

Bu vahşi hayvanlar, sert zemini birkaç dakika içinde kazabiliyor. Koku alma duyuları inanılmaz gelişmiştir. Yiyecekleri çoğunlukla fare ve tavşanlardan oluştuğundan onların kokusunu bir kez alınca bu hayvanların yuvasını hızlı bir şekilde kazıp onlarla beslenebiliyor.

Tek Bir Yerde Kalmazlar

Bal porsuklarının bir yuvası yoktur ama nadir de olsa tek bir yerde kalabilirler. Bazen diğer hayvanların yuvasını da istila edebilirler. Yuvası istila eden hayvanlar bir tilki de olabilir, tavşan da olabilir.

Dünyanın En Korkusuz Hayvanıdır

Bal porsuğu, Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En Korkusuz Hayvanı" olarak girmiştir. Bunun en önemli sebebi elbette ki tam olarak bir korkusuz olmasıdır. Bir bal porsuğu, kendilerinden çok daha büyük hayvanlarla yüzleşmekten hiçbir zaman çekinmez.

Yuvalarına da inanılmaz bağlılardır. İnlerinde eğer davetsiz bir misafir görürlerse bir hışımla o misafirin üzerine atlarlar.

Kokarca Gibi Kötü Koku Yayabilir

Bal porsuğu tıpkı bir kokarca gibi kötü kokular yayabilir. Bu kokuları yayma davranışının altında genellikle kendilerine tehdit olarak gördükleri diğer hayvanları başından savuşturmak gibi amaçlar yatar. Bal porsukları ayrıca kendi bölgelerini işaretlemek için de koku yayabilirler.

Kör Doğarlar

Bal porsukları kör ve çaresiz bir şekilde doğar. Sıklıkla gördüğümüzün aksine bir bal porsuğu ilk doğduğunda tüysüz olur. Anneler yavrularını tek başına büyütür ve yuvalarını da sürekli olarak değiştirir.

Bir yavrunun gözü ancak iki ayın sonunda açılır. Gözü açıldıktan sonra bile hayatta kalma becerilerini geliştirmek için annesinin yanında kalmaya devam eder. 1 yıldan biraz daha uzun bir sürenin ardından annesinin yanından ayrılır.

Yalnız Kalmayı Tercih Ederler

Bal porsukları yalnız yaşayan hayvanlardır. Avlanma sürecinde de doğal olarak yalnız olurlar. Bu hayvanlar genellikle çiftleşmek için bir araya gelir. Bundan sonra yine birbirlerinden ayrılırlar. Bal porsukları yılın herhangi bir döneminde çiftleşebilir fakat sonbaharı tercih ederler.

Dişi bal porsukları birbirlerinden genelde uzak dururlar. Bir bal porsuğu başka bir bal porsuğunun bölgesine gelmemesi için koku yayar. Bu kokuyu alan diğer bal porsukları da o bölgede başka bir bal porsuğu olduğunu bilerek uzak durur.

Erkek bal porsukları dişilerden daha geniş bir bölgeyi işgal eder. Bununla birlikte erkeklerin eş aramak için bazen grup halinde de gezdiği öne sürülüyor.

Zeki ve Yeteneklilerdir

Bal porsuğu oldukça zekidir. Kütükleri toplayıp onları köprü olarak kullanabilirler. Her ne kadar zeki ve yetenekli olsalar da diğer hayvanlar bazen bal porsuklarından yararlanabilir. Bal porsukları avlandığında küçük hayvanları hedefleme eğilimindedir ancak avlarını her zaman yemezler çünkü onları takip eden başka yırtıcı hayvanlar da vardır.

Bu yırtıcı hayvanların tuzağına düşen bal porsuğu çok şiddetli bir saldırının hedefi hâline gelebilir. Yalnız hayvanlar olduğundan grup hâlinde gezen hayvanlar karşısında pek şansları yoktur.

Büyük yırtıcılar kendilerinden çalabilir, kendilerini de yiyebilir ama onlar da büyük yırtıcıların yemeğini çalabilir. Bir yırtıcıdan çalamasa bile o yırtıcının avından geriye kalanı yiyebilir.

Kulakları Çok Küçüktür

Bal porsuklarının kulakları çok küçüktür. O kadar küçüktür ki kulaklarını detaylı bir şekilde inceleseniz de göremeyebilirsiniz çünkü bu kulaklar bilinen kulaklardan ziyade küçük çıkıntılara benziyor. Kulaklarının bu şekilde olması aslında onlara önemli bir avantaj sağlıyor.

Başka bir yırtıcı hayvana karşı bire bir mücadele verirken küçük kulaklara sahip olduğundan diğer çoğu hayvanın alabileceği ağır hasarları almaktan kurtulabilir.

Bal porsuğu özellikleri neler sorusuna artık verebileceğiniz en az 5 cevap var. Peki, siz bu hayvanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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