Kablosuz Dikey Süpürge Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kablosuz süpürge modelleri ev temizliğinde büyük bir pratiklik sağlıyor. Şarjlı süpürge denildiğinde akla gelen ilk ve neredeyse tek isim ise ‘Dyson’ oluyor.

Markanın kullandığı üstün teknolojilere ve kullanışlı özelliklerine kimsenin sözü yok. Ancak söz konusu fiyat olduğunda Dyson birçok kişinin bütçesini zorlayan bir alternatif oluyor.

Peki, Dyson dışında hangi alternatifler tercih edilebilir? Diğer şarjlı süpürge modelleri arasında seçim yaparken dikkat etmeniz gereken konular neler? Bu soruları sizin için cevaplıyoruz. İşte, kablosuz şarjlı süpürge seçiminde doğru karar vermenizi sağlayacak bir rehber!

Kablosuz Süpürge Seçiminde Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kablosuz süpürge modellerinde bulunan teknolojik özellikler kullanıcıların ilgisini çekiyor. Her ne kadar bazı özellikler herkesin işine yarasa da ürün seçiminde kişiye özel talepler de etkili olabiliyor.

Kimi kullanıcılar 'cihazın gücü yüksek olsun sesi önemli değil' derken, kimileri özellikle düşük desibelli modelleri tercih ediyor. Evcil hayvanı olanlar ‘evcil hayvan dostu’ şarjlı süpürge modellerine yönelirken, bütçesi kısıtlı olanlar daha uygun bir fiyat aralığındaki fiyat / performans ürünlerini değerlendirmek istiyor.

Peki, sizin için en kullanışlı kablosuz süpürge modeline nasıl karar vereceksiniz? İşte, dikkat etmeniz gerekenler:

Temizlik performansı

Tasarım ve ergonomi

Şarj ve kullanım süresi

Ses seviyesi

Batarya ve yedek parça erişilebilirliği

1. Temizlik Performansı

Kablosuz süpürge modelleri daha çok dip köşe temizlik için tercih ediliyor. Özellikle günlük temizlik için robot süpürge kullanan kişiler kullanışlı bir dikey süpürge aldığında evde her daim temiz bir yaşam alanı oluşturmak çok daha kolay hale geliyor.

Cihaz seçiminde en önemli kriter şüphesiz temizlik performansı. Peki bu noktada belirleyici olan etmenler neler?

İlk olarak kuru ve ıslak temizlik özelliğinden bahsedebiliriz. Bazı modeller sadece süpürmeye uygun olarak tasarlanmışken bazılarında hem süpürme hem de silme fonksiyonları bir arada bulunuyor.

Örneğin, Phillips Aqua Plus isimli süpürge hem kuru hem de ıslak temizlik için tercih edebileceğiniz bir model. Bunun yanında cihazla birlikte gelen ek başlıklar ve kullanılan yenilikçi teknolojiler de temizlik performansını direkt olarak etkiliyor.

Koltuk arası, süpürgelik, kapı pervazı gibi noktaları süpürmek için el süpürgesine dönüşebilen modelleri değerlendirebilirsiniz. Dyson ile hayatımıza giren aydınlatma detayı da temizlik açısından büyük bir fark yaratıyor. LED ışıklı modeller özellikle karanlık ortamlarda tozları daha iyi görmenize ve daha etkili bir temizlik yapmanıza yardımcı oluyor.

Dyson’da bulunan bir diğer özellik süpürge ile çektiğiniz saç ve tüylerin özel bir dolanma mekanizmasından geçerek toz haznesine aktarılması. Bu tarz bir sistem olmadığında makineye giren saç ve tüyler filtrelerin tıkanmasına ve cihazın duraklatılmasına neden olabiliyor.

Özellikle evcil hayvanı olanlar için bu kriter büyük bir önem taşıyor. Parçaların kolay çıkarılıp takılabilmesi ve kolay temizlenebilmesi de hem cihazın performansı hem de pratiklik açısından avantaj sağlıyor.

2. Tasarım ve Ergonomi

Kablosuz dikey süpürgeleri kullanırken ağır cihazlar daha konforsuz bir kullanıma neden olabiliyor. Bu nedenle ürün seçiminde bakmanız gereken başlıca özellikler arasında cihaz ağırlığı da yer alıyor.

Phillips Speed Pro Max örneğine baktığmızda cihazın 2.73 kg olduğunu görüyoruz. Birçok kablosuz süpürge modelinin ağırlığı 2.5 – 3 kg aralığında bulunuyor. Bazı modellerde ise ağırlık daha fazla olabiliyor.

Ancak ağırlığın hangi noktada artış gösterdiği ergonomi açısından önemli. Paspas kısmındaki ağırlık artışı kullanışlılığı çok etkilemiyor. Çünkü fazladan olan yük zaten zeminde kalıyor. Ancak cihazın tutma kısmında ve motor bölümünde yaşanan ağırlık artışları kullanışlılığı önemli ölçüde etkiliyor.

Yine Phillips’ten örnek verecek olursak Speed Pro Max’te 2.73 kg olan ağırlığın hem silme hem süpürme işlemini gerçekleştirebilen Phillips Aqua Plus’ta 3.4 kg’a çıktığını görüyoruz.

Ancak çoklu fonksyionları nedeniyle bu ağırlık artışı yaşanıyor ve az önce bahsettiğimiz gibi paspas nedeniyle artan ağırlık cihazın kullanışlılığına pek zarar vermiyor.

3. Şarj ve Kullanım Süresi

Evinizi temizlerken en önemli konulardan birisi cihazın bütün evi tek seferde temizleyebiliyor olması. Bunun için kullanım süresi en azından 30 dakika olan ürünleri tercih etmeye özen gösterebilirsiniz.

Tabii, cihazın kullanım süresini etkileyen önemli bir unsur da süprügeyi hangi modda kullandığınız. Standart modda 50 – 60 dakika turbo modda 20 – 30 dakika çalışabilen modeller şarj ve kullanım süresi açısından ideal diyebiliriz.

Kullanım süresini etkileyen bir diğer önemli etmen de toz kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor. Daha düşük toz kapasitesine sahip olan cihazlarda hazne boşaltma işlemini daha sık tekrarlamanız gerekiyor. Toz kapasitesi yüksek olanlarda ise daha uzun kullanım süresine sahip olabilirsiniz.

4. Ses Seviyesi

Kablosuz süpürge modellerinin ses seviyesi ürünün gücüne ve akustik özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Yüksek emiş gücüne sahip bir model istediğinizde otomatik olarak motoru güçlü alternatifleri inceliyorsunuz. Bu sırada unutmamanız gereken önemli bir detay da ses seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Yüksek desibelde çalışan kablosuz süpürge modelleri kullanım esnasında ve uzun vadede konforsuz bir seçim haline gelebiliyor. Peki, kaç desibele kadar tercih etmeli?

Bu noktada şu an için en gelişmiş kablosuz süpürge seçeneği diyebileceğimiz Dyson V15’in 76 dB olduğunu göz önünde bulundurabiliriz. Yine çokça tercih edilen ve kullanışlı bir dikey süpürge olarak bilinen Phillips Speed Pro’nun da 80 – 90 dB aralığında ses çıkarttığını belirtmiş olalım.

5. Batarya ve Yedek Parça Erişilebilirliği

Bazı süpürge modellerinde cihaz ile birlikte yedek batarya satıldığını veya gönderildiğini görüyoruz. Bunun sebebi ilerleyen zamanlarda cihazın yedek parçasını bulma konusunda yaşanabilecek olası sıkıntılar.

Bu tarz sorunlarla hiç uğraşmak istemiyorsanız Bosch gibi her daim aynı bataryayı kullanan markaların ürünlerine göz atabilirsiniz. Ancak Bosch’un öne çıkan kablosuz süpürge modeli BCS61113’e baktığımızda da bu cihazın turbo moddaki çalışma süresinin 8 dakika olduğunu görüyoruz.

Kısacası her cihazın kendine ait avantaj ve dezavantajları var. Ancak sizin için hangi özellik daha öncelikliyse bu önceliklere göre tercih edebileceğiniz birçok farklı alternatif piyasada mevcut.

Belirttiğimiz kriterleri göz önünde bulundurarak siz de kullanışlı bir kablosuz süpürge seçimi yapabilir ev temizliğini daha pratik ve sistematik bir hale getirebilirsiniz.