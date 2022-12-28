İnsanoğlu var olduğundan beri savaşlarda var olmaya devam edecek gözüküyor. Öyle ki bugün bile hala birçok yerde savaş var. Bu nedenle savaşlarda birbirinden ilginç enteresan silahlar da kullanılmış durumda. Kimi zaman silah olarak hayvanları kullandıkları bile tartışılır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda savaşlarda birbirinden ilginç kullanılan silahlar mevcut. Bizde sizler için bu silahları bir araya getirdik. Peki bu silahlar neler? Gelin yakından bakalım.

Savaşlarda Kullanılan Birbirinden İlginç Silahlar

Raylı top

Yarasa bombaları

Ateş silahı

Alev makinesi

Güneş silahı

Raylı Top

Toplar özellikle savaşlar için önemli bir rol taşımaktaydı. Öyle ki geçmişten günümüze birçok savaşta kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında 1942 yılında hayatımıza yeni bir raylı top girmişti. Bunun ismi Gustav Raylı'ydı. Bu top tam tamına 47 metre uzunluğunda bir namluya sahip ve 1350 ton civarındaydı yaklaşık 5 bine yakın insan ile kullanılabilen bir top olan Gustav 48 defa ateşline bilmiş. Ancak denemelerde ise 250 defa atelenebilmişti. Fransa'nın birçok bölgesini Hedef alabilen top tam bir canavardı.

Yarasa Bombaları

Yarasalar savaşlarda kullanılan ilk hayvan değildir. Öyle ki savaşlarda birçok hayvan kullanılmıştı. Yarasa bombaları ise kış uykusuna yatan yarasalara bomba yerleştirerek yangın çıkarma amacıyla kullanılmaktaydı. Yarasaların kendine ait yaşam araması hedeflenmekte ve bu yuvalarda yangın çıkararak büyük bir etkiye sahip olmasını amaçlıyordu ancak proje rafa kaldırılmıştı.

Ateş Silahı

1. Dünya Savaşı'nda kullanılan ve 2. Dünya Savaşı'nda da kullanılan ateş silahı savaşlarda kullanılan en ilginç silahlardan ve en kötü silahlardan biriydi. Öyle ki insanlar yanarak can veriyordu.

Askerler sırtına aldıkları bir tank benzeri yapı ile düşman askerlerini ateşleyerek yakabiliyordu. Saniyeler içinde birçok insan ölebilirken çok büyük etki yaratan ateş silahı etik konuda da tartışma konusu oldu.

Öyle ki bu silahlar düşman askerleri menzillerini saniyeler içinde boşaltabiliyordu. Hatta Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı ordusu Almanlar ile müttefik olduklarından dolayı Osmanlıların da bu silahları kullandıklarına dair iddialar mevcut. Battlefield 1 oyununda da yansımış durumda.

Alev Makinesi

Alev makinesi ateş silahı ile aynı mı? Diye sorabilirsiniz. Elbette ki aynı işlevi görüyorlar ancak burada bir askerin sırtına aldığı yapı ile değil bir tank benzeri yapı ile çalışan bir alev makinesi mevcuttur 170 metre menzili olan M132 zırhlı Alev Makinesi adeta düşmana korku salıyordu.

Güneş Silahı

Güneş silahı gerçekleşmemişti. Ancak savaşlarda kullanılan en etkili silah olabilecek gibi düşünülüyordu. İkinci Dünya Savaşı projelerinden biri de denilebilir. Öyle ki Almanlar dünya dışına yani uzaya bir ayna gönderip. Bu ayna ile konumlandırdıkları düşman menzillerine yakmaya amaçlıyordu.

Bu içeriğimizde savaşlarda kullanılan birbirinden ilginç silahları sizler için derledik. Peki sizler bu silahlar hakkında neler düşünüyorsunuz, sizce bu listede hangi silahların olması gerekiyordu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca dünyanın en iyi tanklarından biri olan Sovyetlerin efsane tankı neydi? Meraklıları yazımıza göz atabilir.