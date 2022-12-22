Köpeklerin Sağlıklı Beslenmesini Sağlayan Mama: Neo Barf

Köpeklerin beslenme tarzı en az insanlarınki kadar önemlidir. Dolayısıyla köpek sahiplenen kişilerin çok büyük bir kısmının kafasında sevimli canlıların yeterli miktarda vitamin alıp almadığına dair bir soru işareti vardır.

Kuru mamalar oldukça yüksek ısılarda işlem görür. Bu da ürünün içerisinde yer alan besin değerlerinin kaybolmasına neden olur. Öte yandan kuru mamalar koruyucu madde de içerebilir. Tüm bunlar, köpeklerin sağlığının olumsuz yönde etkilenmesine neden olur.

Kuru mama yerine çiğ yiyecekler ile beslemeyi tercih ederseniz bu kez de bakteri oluşumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Tüm bu problemleri ortadan kaldıran bir çözüm bulunuyor. Neo Barf, sevimli dostlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini mümkün hâle getiriyor.

Neo Barf Mamalar Nasıl Üretiliyor?

Tüm beslenme biçimlerinin en iyi yönlerini alarak dezavantajları ortadan kaldıran yeni nesil çiğ mama Neo Barf'ta aroma, mısır unu gibi dolgu maddeleri, koruyucu ve şeker dahil olmak üzere zararlı maddeler bulunmuyor. Bunların yerine taze et, taze iç organ ve taze sebze meyve yer alıyor.

Şu anda sığır etli ve tavuklu olmak üzere iki farklı mama çeşidi bulunuyor. Taze et, organ ve kemikler ile taptaze sebze ve meyveler, 65 santigrat derecenin altında hava ile kurutuluyor. Ardından herhangi bir bakteri oluşumuna izin vermemek için gerekli sanitizasyon işlemlerinden geçirilerek paketlenme yapılıyor.

Üretilen tüm mamalar gıda laboratuvarlarına gönderiliyor. Laboratuvarda ürünlerin, Avrupa Birliği FEDIAF standartlarına tam uyumlu olup olmadığı analiz ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı olan Neo Barf mamaların üretiminde sadece bakanlık onaylı işletmelerin ürünleri tercih ediliyor. Tüm bunlar, sevimli dostunuzun sağlıklı ve güvenli bir şekilde beslenmesini sağlıyor.

Neo Barf Mamaların İçindekiler Neler?

Tavuk etli mamanın içerisinde taze tavuk eti %31, taze tavuk yürek %22, taze tavuk ciğer %21, taze tavuk kemiği %6 yer alırken sığır etli mamanın içerisinde ise taze sığır eti %26, taze sığır yürek %24, taze sığır ciğer %24, taze sığır kemiği %6 bulunuyor.

Bunların dışında her iki mamada havuç, armut, elma, yumurta, ananas, balkabağı, brokoli, ceviz, göbek marul, papaya, maydanoz, sızma zeytinyağı, hindistan cevizi, kuşburnu, kabak çekirdeği, çörekotu, kenevir tohumu, sarımsak, spirulina yosunu yer alıyor.

1 kilogram Neo Barf mamasında 4 kilogram taze et ve sebze/meyve bulunuyor. Bunun 3200 gramı taze hayvansal içerikken 800 gramı ise bitkisel içeriktir.

Neo Barf Beslenme Hesaplayıcısı Nedir, Ne İşe Yarar?

Her köpeğin enerji ihtiyacı farklıdır. Bu nedenle köpeğinize gün içerisinde ne kadar miktarda mama vereceğiniz önemlidir. Neo Barf'ta en iyi veterinerlerin danışmanlığında, Avrupa Birliği ve FEDIAF standartlarına tam uyumlu şekilde hazırlanan beslenme hesaplayıcısı bulunuyor.

Beslenme hesaplayıcısı köpeğin kilosuna, yaş grubuna, hareket seviyesine, kilo hedefine, ırkına, emzirme durumuna ve hamile olup olmadığına göre bir reçete hazırlıyor. Böylelikle köpeğiniz için bir beslenme düzeni oluşturuluyor.

Neo Barf Mamalar Nasıl Satın Alınır?

Neo Barf abone olma sayfası üzerinden satın alma işlemini hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Güvenli ve sağlıklı bir beslenmeyi çok pratik hâle getiren Neo Barf mamalarından satın almak için öncelikle resmi web sitesinde yer alan "Abone Ol" butonuna tıklayarak köpeğinizden bahsetmeniz gerekiyor.

Köpeğiniz ile ilgili gerekli olan bilgileri girdikten sonra 28 günlük mama miktarı hesaplanacak. "Devam et" butonuna tıkladıktan sonra mama miktarı ve köpeğinizin bilgilerini içeren yeni bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Eğer isterseniz önerilen paket miktarını değiştirebilirsiniz. Daha sonra "Devam Et" butonuna tıklayın.

Söz konusu butona tıkladıktan sonra kayıt olma sayfası ile karşılaşacaksınız. Bir hesap oluşturun ve talimatları izleyin. hizmet, taahhüt içermediğinden ötürü istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilme imkânına da sahipsiniz.

Mama paketleri 28 günlük periyotlarla, taze şekilde tüketilmesi için 100 gramlık ve 500 gramlık paketler hâlinde her ay tüketicilere ulaştırılıyor. Böylelikle köpeklerin gün içerisinde taze mama yemesi sağlanıyor. Ücretsiz kargo imkânının da yer aldığını belirtmek gerekiyor.

Sonuç

Koruyucu ve şeker gibi zararlı maddeleri içermeyen Neo Barf'ta taze et, taze iç organ ve taze sebze meyve yer alıyor. Mamaların üretim sürecinde yalnızca bakanlık onaylı işletmelerin ürünlerinin tercih edilmesi de oldukça büyük bir öneme sahip.

Beslenme hesaplayıcısı sayesinde her köpeğe özel bir reçete oluşturuluyor. Üstelik bu işlem çok pratik bir şekilde yapılabiliyor. Reçete oluşturulduktan ve abone olunduktan sonra mamaların taze şekilde tüketilmesi için 100 gramlık ve 500 gramlık paketler hâlinde her ay abonelere ücretsiz kargo ile ulaştırılıyor.

Sonuç olarak tüm beslenme biçimlerinin en iyi yönlerini alan Neo Barf, sevimli dostlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyor. Eğer sevimli bir dostunuz varsa Neo Barf'ın mamalarını tercih edebilirsiniz.