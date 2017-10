Gone Astray oyunculara zengin bir atmosfer ve ürpertici sahneler sunan bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Bizi 70'li yıllarda geçen bir hikayeye konuk eden Gone Astray'da Josh adlı kahramanımızın yerine geçiyoruz. Hafta sonları doğaya çıkarak yürüyüş yapmaktan hoşlanan Josh, yine her hafta sonu olduğu gibi köpeği Trigger'ı yanına alıyor ve orman içinde yürüyüşe çıkıyor. Yeni yerler keşfetme amacında olan kahramanımızın son doğa yürüyüşü hiç de sıradan bir yürüyüş olmayacak gibi görünüyor; çünkü bir şey Trigger'ın dikkatini çekiyor ve Trigger bu şeyi bulmak için ormanın içine doğru koşuyor. Güneş batmaya başlarken Trigger'ı aramaya koyuluyoruz; fakat bir süre sonra kaybolduğumuzun farkına varıyoruz. İşte bu noktadan sonra kahramanımıza çok sevdiği köpeğini bulabilmesi ve karanlık ormandan kurtulabilmesi için yardımcı olmaktayız.

FPS oyunları gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Gone Astray'da karanlıkta el fenerimiz yarımıyla ipuçlarını toplamaya, etrafımızdaki garip olayların arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışıyoruz. Oyun bizi hem kapalı hem de açık mekanlara konuk ederken birçok sürprizi içinde barındırıyor, bu da zaman zaman heyecanlı sahnelerle karşılaşacağımız anlamına geliyor.

Ortalama bir grafik kalitesine sahip olan Gone Astray'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.5 GHz 4 çekirdekli işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GTX 770 veya AMD Radeon HD 6870 ekran kartı

- DirectX 11

- 2 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı