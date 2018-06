Lost in Harmony: The Musical Harmony, Lost in Hamony için geliştirilen bir genişleme paketidir.

Lost in Harmony: The Musical Harmony, Windows üzerinde oynanabilen, koşucu türüyle müzikal türünü bir araya getiren bir oyundur. İlk olarak 2016 yılında gün yüzüne çıkan Lost in Harmony, farklı oynanış özellikleriyle dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Kendine özgü bir oynanış geliştirmeyi başaran ve bunu başarılı şekilde oturtan Lost in Harmony, uzun süren erken erişim aşamasından sonra nihayet tam haliyle oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Müzik ve sonsuz koşu türünü bir araya getirerek, daha önce yapılmamış bir iş yapmayı başaran Lost in Harmony’de çalan müzikler ise tanınmış besteciler tarafından bestelenerek, oyuna ekleniyor. Gerçek bir müzik yolculuğu sunmasıyla gün yüzüne çıkan Lost in Harmony’nin özellikleriyse yapımcıları tarafından şöyle sıralanmış: Ritmik dokunma ve koreografik koşu birleşiminde müziği yeni bir biçimde yaşa

Vailant Hearts'ın ortak yaratıcısından yeni müzik hikayesini KEŞFET

Kaito ve Aya'ya müzikle tamamen ahenk içindeki maceralarında kılavuzluk et

30'dan fazla renkli çevrede seyahat et

Karakterlerinin giysilerini, kulaklıklarını, şapkalarını ve kaykaylarını kişiselleştir Farklı oyunlar denemek isteyen ve kendine has bir tarzı olan yeni bir yapım denemek isteyenler için değişilmez bir fırsat sunan Lost in Harmony’nin sistem gereksinimleri ise hemen aşağıdaki gibi sıralanmış durumda. MİNİMUM: İşletim Sistemi: Windows 8, 10 İşlemci: 2GHz Dual Core CPU Bellek: 1 GB RAM Ekran Kartı: 1 GB memory DirectX: Sürüm 9.0c Depolama: 1 GB kullanılabilir alan