MobiKin Assistant for Android uygulamasıyla Windows işletim sistemli cihazlarınızdan Android cihazlarınızdaki silinmiş dosyalarınızı kurtarabilirsiniz.

Günlük hayatımızda çok büyük bir öneme sahip olan akıllı telefonlarımızda fotoğraf, video, müzik, telefon numaraları, mesajlar ve daha birçok kişisel bilgiyi saklıyoruz. Bu verileri olarak kaybetmek istemiyorsanız, profesyonel bir dosya kurtarma uygulaması ndan yardım almanız gerekiyor. MobiKin Assistant for Android uygulaması da kişiler, mesajlar, arama kayıtları, medya dosyaları ve belgeler gibi dosya türlerini kurtarmanızı sağlıyor.

Android telefonunuzun dahili ve harici belleği için tarama yapabileceğiniz MobiKin Assistant for Android uygulamasında derinlemesine tarama yaparak tüm dosyalarınızı kurtarabilmeniz mümkün. Aklınıza gelebilecek her marka ve model akıllı telefonu destekleyen uygulamada, kurtardığınız dosyaların önizlemesini de görebiliyorsunuz. Kurtarılması mümkün olan ve olmayan dosyaları da MobiKin Assistant for Android uygulamasından kolayca öğrenebilirsiniz.