Need for Speed Hot Pursuit Remastered, PC ve konsollarda (PS4, Xbox) oynanabilen yeni nesil araba yarışı oyunu. 2010 yılında çıkış yapan Need for Speed Hot Pursuit yarış oyununun grafiksel olarak iyileştirilmiş ve geliştirilmiş sürümü diyebilirim. Polislerden kaçmaya çalıştığınız veya polis olup hız tutkunlarını kovaladığınız bu araba yarışı oyununda rüyaları süsleyen performans canavarı arabalar garajda sizi bekliyor. Hemen yukarıdaki Need for Speed Hot Pursuit Remastered İndir butonuna tıklayarak son NFS yarış oyununu Steam üzerinden Windows PC’nize indirin, nefes kesen yarışlara katılın!

Need for Speed Hot Pursuit Remastered İndir

Need for Speed Hot Pursuit Remastered oyununda heyecan dolu, rekabetçi ve sosyal yarış deneyimi yaşayın. Dünyanın en havalı yüksek performanslı arabalarında direksiyon başında kovalamacının heyecanını ve kaçışın telaşını hissedin. Polisleri kurnazca alt edin veya kanun kaçaklarını elinizdeki taktiksel silahlarla yakalayın. Geliştirilmiş görseller, çapraz platform çok oyunculu (Autolog altyapılı asenkronize rekabet dahil), tüm ana DLC’ler ile güncellenen en üst düzey sürüm NFS Hot Pursuit Remastered’da sizi neler mi bekliyor?

Çapraz Platform Çok Oyunculu ve Autolog : Sosyal rekabet temelli yarışta dolambaçlı Seacrest County yollarında hızla ilerleyerek ipi göğüsleyin. Alanında çığır açan Autolog, sizi ve arkadaşlarınızı teke tek kovalamacalarda ve yarışlarda bir araya getiriyor ve arkadaşlarınızın aktivitelerine bağlı olarak doğal görevler sunuyor. Arkadaş rekabetini temel alan bu son derece dinamik sistem artık çapraz platform senkronizasyonu ve yeni çok oyunculu oynanışla destekleniyor. Yani hangi platformda olursanız olun birbirinizle yarışabilirsiniz.

: Hem iyi hem de kötü tarafta dünyanın en çekici süper arabalarını sürün. Taktiksel silahlara sahip süperşarjlı polis kesicileriyle şüphelileri yakalayın ya da seçkin bir yarışçı olarak karşı saldırılar ve defansif manevralarla şartları eşitleyin. Hangi tarafta olursanız olun, rekabette avantaj yakalamak için strateji kurun! Kaçın ve Kovalayın : Derin ve ayrıntılı tek oyunculu kariyer, tüm yarış modları arasında kolayca bağlanan çok oyunculu deneyimle birlikte hem polislerin hem de yarışçıların aksiyonunu sunuyor. Bounty kazanmak ve yeni arabaları, silahları ve ekipmanları açmak için arkadaşlarınıza meydan okuyun ya da kariyerde tek başınıza oynayın.

: Derin ve ayrıntılı tek oyunculu kariyer, tüm yarış modları arasında kolayca bağlanan çok oyunculu deneyimle birlikte hem polislerin hem de yarışçıların aksiyonunu sunuyor. Bounty kazanmak ve yeni arabaları, silahları ve ekipmanları açmak için arkadaşlarınıza meydan okuyun ya da kariyerde tek başınıza oynayın. Gelişmiş Görseller: Need for Speed Hot Pursuit Remastered, unutulmaz yarış deneyimini gelişmiş görsellerle günümüzün donanım nesline güncelleyerek sunuyor.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered Arabaları

Lamborghini Reventon gibi süper güçlü polis durdurucularla şüphelileri yakalayın veya Pagani Zonda Cinque gibi yüksek performanslı süper otomobillerde kanunları çigneyin. Need For Speed Hot Pursuit Remastered, seride ilk kez PC dahil tüm platformlarda tüm DLC arabalarını içeriyor. Tam araba listesine aşağıdan göz atabilirsiniz:

Alfa Romeo: Alfa Romeo 8C Competizione Spider, Alfa Romeo 8C Competizione

Aston Martin: Aston Martin DBS Volante, Aston Martin DBS, Aston Martin V12 Vantage, Aston Martin One-77

Audi: Audi TT RS, Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro, Audi R8 Coupe 5.2 FSI quattro

Bentley: Bentley Continental Supersports Coupe, Bentley Continental Supersports Convertible

BMW: BMW Z4 sDrive35is, BMW M3 E92, BMW M6 Convertible

Bugatti: Bugatti Veyron 16.4, Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport

Chevrolet: Chevrolet Camaro SS, Chevrolet Corvette Grand Sport, Chevrolet Corvette ZR1, Chevrolet Corvette Z06

Dodge: Dodge Charger SRT8, Dodge Challenger SRT8, Dodge Viper SRT10 ACR, Dodge Viper SRT10, Dodge Viper SRT10 Final Edition

Ford: Ford Crown Victoria Interceptor, Ford GT, Ford GT500 Super Snake, Ford GT500 Shelby, Ford Police Interceptor Concept

Gumpert: Gumpert Apollo S

Jaguar: Jaguar XKR

Koenigsegg: Koenigsegg CCX, Koenigsegg CCXR Edition, Koenigsegg Agera

Lamborghini: Lamborghini Countach 5000 QV, Lamborghini Diablo SV, Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni, Lamborghini Gallardo Spyder LP 560-4, Lamborghini Gallardo LP 560-4, Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera, Lamborghini Sesto Elemento, Lamborghini Murciélago LP 640, Lamborghini Murciélago LP 650-4 Roadster, Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce, Lamborghini Reventón Roadster, Lamborghini Reventón

Maserati: Maserati GranCabrio, Maserati GranTurismo S, Maserati Quattroporte Sport GT S

Mazda: Mazda RX-8

McLaren: McLaren MP4-12C, McLaren F1

Mercedes: Mercedes SL 65 AMG Black Series, Mercedes SLS AMG

Mitsubishi: Mitsubishi Lancer Evolution X

Nissan: Nissan 370Z Roadster, Nissan 370Z, Nissan GT-R SpecV

Pagani: Pagani Zonda Cinque (NFS Edition), Pagani Zonda Cinque Roadster, Pagani Zonda Cinque Roadster (NFS Edition), Pagani Zonda Cinque

Porsche: Porsche 911 GT2 RS, Porsche 911 GT3 RS, Porsche 911 Speedster, Porsche 911 Targa 4S, Porsche 911 Turbo S Cabriolet, Porsche 911 Turbo 1982, Porsche 918 Spyder, Porsche Boxster Spyder, Porsche Carrera GT, Porsche Cayman S, Porsche Panamera Turbo, Porsche 959

Subaru: Subaru Impreza WRX STI

Need for Speed Hot Pursuit Remastered Sistem Gereksinimleri

Steam üzerinde yayınlanan Need for Speed Hot Pursuit Remastered PC sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: AMD Phenom II X4 965 veya eş değer / Intel Core i3-2120

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 5870 veya eş değer / Nvidia GeForce GT 640 veya eş değer

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 45 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: AMD FX-8350 veya eş değer / Intel Core i5-350k veya eş değer

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270x veya eş değer / Nvidia GeForce GTX 660 veya eş değer

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 45 GB boş alan

Need for Speed Hot Pursuit Remastered Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Need for Speed Hot Pursuit Remastered PC platformuna 6 Kasım 2020’de çıkış yapacak. Araba yarışı oyunu Steam üzerinden indirilebilir olacak. Need for Speed Hot Pursuit Remastered PC fiyatı Steam üzerinde 219.99 TL. Oyunun Türkçe dil desteği bulunmuyor. Hemen Steam'den ön sipariş verin, yeni grafikler ve oynanışla günümüzün donanımına uygun yeniden düzenlenen bu süresiz deneyimde tek başınıza veya arkadaşlarınızla yarışın ve kovalayın.

Büyüleyici Seacrest County'nin dolambaşlı yollarını 4K 60fps çözünürlükte çok daha canlı, daha yaşayan dünya yapan ek görsel iyileştirmeleriyle keşfedin. Arkadaşlarınızın aktivitelerine göre değişen mücadeleler sunan çığır açan Autolog sistemi ile kafa kafaya veya eşzamanlı olmadan online yarışın. Yoğun rekabetten bahsetmişken, NFS Hot Pursuit Remastered, ilk oyunun DLC'lerinden Arms Race ve Most Wanted'ı multiplayer oynama şansı veriyor. Arms Race, herkesin tepeden tırnağa silahlandığı, dört tekerlek üzerinde kaos yarış modu. Yarışlarda birinci olmak için her türlü pisliği yapanların favori modu olacaktır. Most Wanted ise bir polis ekibinin En Çok Arananlar olarak belirlenmiş birini avlamakla görevlendirildiği heyecan verici açık dünya deneyimi sunuyor.

Tek oyunculu kariyer, tüm yarış modlarına bağlanmış sorunsuz çok oyunculu bir deneyimle birlikte hem yarışçılar hem de polislere hitap ediyor. 6 saatlik ekstra oynanış ve 5 DLC paketinden 30'dan fazla meydan okuma içeriyor.