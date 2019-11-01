Mobil platformda klasik oyun kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Turret Fusion Idle Clicker, çeşitli füze ve roket sistemlerini kullanarak uzaylı istilasına karşı mücadele edeceğiniz ve aksiyon dolu analar geçireceğiniz benzersiz bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, onlarca farklı savaş aleti ve bombalama sistemiyle düşman birliklerini yok etmek için stratejik planlar yapmak ve seviye atlamaktır. Bölgeyi istila eden uzaylılarla savaşarak ganimet toplayabilir ve silahlarınızı geliştirerek yolunuza devam edebilirsiniz. Sürekli silahlara dokunarak hedefteki uzaylıları vurmalı ve olabildiğince kısa bir sürede tüm düşman birliklerinden kurtulmalısınız.

Oyunda roket atar, seri bomba atan sistemler, füze, makineli silah ve daha birçok etkili savaş teçhizatı yer almaktadır. Düşmanlarınızı etkisiz hale getirerek puan toplayabilir ve silahlarınızı geliştirebilirsiniz.

Android, İOS ve Windows sürümleri üç farklı platformdan ücretsiz olarak erişebileceğiniz Turret Fusion Idle Clicker, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak öne çıkmaktadır.