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8 Crosswords
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8 Crosswords

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Editör Puanı: 4/5
4
8 Crosswords
8 Crosswords
8 Crosswords
8 Crosswords

iPhone ve iPad İçin Resimli Kelime Bulmaca Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Tek resimde onlarca kelime gizli.

8 Crosswords, İngilizce kelime bilginizi ölçebileceğiniz kelime bulmaca oyunlarından.

iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz kelime oyununda tek bir resimde gizli 8 kelimeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Süre sınırınız yok ve tek başınasınız, dilediğinizce düşünüp hareket edebilirsiniz.

Resimli kelime bulmaca oyunları arasında en zevklisi sanırım 8 Crosswords. Oyunun kuralları gayet basit. İçerisinde 8 kelime gizlenmiş büyük bir görsel karşınıza çıkarılıyor. Görselin hemen altında bulmaca çözenlerin bileceği; kutucuklar yer alıyor. Kutucukların altında da harfler – elbette karışık düzende – sıralanıyor. Büyük görsele bakıp kelimeleri çıkarmaya çalışıyorsunuz. 8 kelimeyi de bulursanız daha zor bir görsel karşınıza çıkıyor. İlerledikçe zorluk çıtası yükseltiliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Y A QU A
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