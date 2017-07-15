Tek resimde onlarca kelime gizli.

8 Crosswords, İngilizce kelime bilginizi ölçebileceğiniz kelime bulmaca oyunlarından.

iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz kelime oyununda tek bir resimde gizli 8 kelimeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Süre sınırınız yok ve tek başınasınız, dilediğinizce düşünüp hareket edebilirsiniz.

Resimli kelime bulmaca oyunları arasında en zevklisi sanırım 8 Crosswords. Oyunun kuralları gayet basit. İçerisinde 8 kelime gizlenmiş büyük bir görsel karşınıza çıkarılıyor. Görselin hemen altında bulmaca çözenlerin bileceği; kutucuklar yer alıyor. Kutucukların altında da harfler – elbette karışık düzende – sıralanıyor. Büyük görsele bakıp kelimeleri çıkarmaya çalışıyorsunuz. 8 kelimeyi de bulursanız daha zor bir görsel karşınıza çıkıyor. İlerledikçe zorluk çıtası yükseltiliyor.