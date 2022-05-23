En İyi İngilizce Kelime Öğrenme Uygulamaları

Günümüzde teknolojinin gelişmesi, insanlar arasındaki iletişimi de artırdı. Şu anda bir tıklama ya da kısa süreli bir internet gezintisiyle çok farklı kültürlerden ve ırklardan insanla tanışabiliyoruz. İngilizce ise evrensel olarak kabul edilen bir dil olduğu için birçok ülke, kendi dillerinin yanında akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyor. Dünya üzerinde en çok konuşulan dillerden biri olan İngilizce’yi öğrenmek ise kişilere büyük faydalar sağlıyor.

İngilizce’yi öğrenmenin en temel ve basit yollarından biri ise kelime bilgisi. İngilizce kelime bilginiz ne kadar fazla olursa, karşınızdaki kişiyi anlamanız veya derdinizi anlatmanız o kadar kolay olur. Bu nedenle bir dili öğrenirken ne kadar çok kelime öğrenirseniz sizin için o kadar iyi olur.

İngilizce’yi bir kurs yardımı ile öğrenebileceğiniz gibi uygulamalardan yararlanarak da öğrenebilirsiniz. İngilizce kelime öğrenme işlemi için hem mobilde hem de diğer cihazlarda birçok uygulama mevcut. Biz de sizler için en iyi İngilizce kelime öğrenme uygulamalarını yazımızda derledik.

İngilizce Kelime Öğrenme Uygulamaları

Memrise

Quizlet

Busuu

Wordalot

Molly

Memrise

Memrise, hem iPhone hem de Android cihazlarda rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir uygulama. 200’den fazla dili destekleyen uygulama ile başta İngilizce olmak üzere birçok dildeki kelimeleri oyunlar oynayarak öğrenebilirsiniz. Uygulamayı ilk defa kullanmaya başladığınızda sizden bir zorluk seviyesi seçmeniz isteniyor. Burada kendi seviyenize göre istediğiniz bir zorluk seviyesini belirleyebilirsiniz.

Uygulama çevrimdışı olarak da kullanıcılara destek sağlayabiliyor. Bu nedenle internetsiz ortamlarda da uygulamayı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Memrise’de hiç reklam yok, ancak uygulamayı ücretsiz bir şekilde sadece belirli şekilde kullanabiliyorsanız. Bütün özelliklere erişmek için ise aylık abonelik ücreti ödemeniz gerekiyor.

Quizlet

Öğrendiğiniz kelimeleri hatırlamanıza da fayda sağlayan Quizlet uygulaması, bir sınav olarak tasarlanmıştır. İngilizce kelime bilginizi test edebileceğiniz Flashcards ile birlikte gelen Quizlet, pek çok kategoride kelime barındırıyor. Eğlenceli bir şekilde İngilizce kelime öğrenebileceğiniz uygulamada isterseniz kendi Flashcards listenizi de oluşturabilirsiniz.

Busuu

Yeni kelimeler öğrenmek ve kelime bilginizi artırmak için kullanabileceğiniz Busuu, İngilizce dışında birçok dili de destekliyor. Yeni kelimeler öğrenmek için tasarlanan kursalar ve testlerden oluşan Busuu, ücretsiz olarak sunulsa da uygulama içerisinde satın alımlar mevcuttur.

Wordalot

Wordalot, resimli ipucu olarak kullanarak popüler bulmaca türüne farklı bir dokunuş getiriyor. Geleneksel bulmaca oyununa eğlenceli bir bakış sunan Wordalot, resimde verilen ipucunu kırarak kelimeleri tamamlamak için boşlukları doldurmanızı istiyor.

Molly

İngilizce kelime öğrenme uygulamaları arasında en çok oyuna benzeyen uygulama Molly’dir. Avrupa Dil Portfolyosu’na uyumlu olan Molly, İngilizce kelimeleri resim hafızasına dayandırarak en iyi şekilde öğretmeyi amaçlıyor.

İlk olarak ‘Story’ bölümünde ilerleyerek kelimeleri öğrenmeye başlayabilir ve kendinizi geliştirebilir, ardından da Avrupa Dil Portfolyosu A1, B1, B2, C1, C2 seviye İngilizce kelime kategorilerinde kendinizi sınayabilir ve geliştirmeye devam edebilirsiniz ve ya doğrudan istediğiniz kategoriyi seçip başlangıç bölümünden direkt olarak oyuna başlayabilirsiniz.

İngilizce Kelime Öğrenme Teknikleri