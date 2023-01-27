En İyi 10 YouTube Anahtar Kelime Bulma Aracı

Dünyanın en sık kullanılan video izleme platformlarından olan YouTube başlı başına bir arama motoru oldu. Öyle ki dünya üzerinde Google en çok kullanılan arama motoru olsa dahi insanlar sorunlarının çözümlerini YouTube üzerinden aramaktadır. Peki, en iyi YouTube anahtar kelime bulucu siteler hangisi? Gelin, yakından bakalım.

YouTube Anahtar Kelime Bulabileceğiniz Siteler

ahrefs

Semrush

Google Trendler

Keywrod Toll

TubeBudyy

Kparser

VidIQ

YouTube Analytics

Keyword Keg

HyperSuggest

En iyi SEO araçlarından biri olan ahrefs dünya üzerinde kendini kanıtlamış anahtar kelime bulma araçlarından biri olarak karşımıza geliyor. Yandex, Google gibi platformlar için de anahtar kelime bulabileceğiniz ahrefs ücretsiz YouTube anahtar kelime bulabilme imkanı tanımaktadır.

SEO araçları arasında en iyilerinden biri de Semrush’tur. Öyle ki birçok analizi karşınıza çıkarır. Fakat anahtar kelime bulmanızda da bir o kadar yardımcı olabilen Semrush, ücretli olarak kullanılma sunulmaktadır. Ücretsiz versiyonunun belirli bir kısıtlaması bulunuyor.

Google en çok ve en sık tercih edilen arama motorlarından biri olduğundan dolayı kendisinin trend aramalar için bir aracı olmazsa olmazdı. Popüler aramaları keşfederek YouTube anahtar kelimelerinizi ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Anahtar kelime bulma araçlarından biri de Keywrod Tool’dur. İsteğinize göre planlamanızı oluşturabileceğiniz site birçok özellikle birlikte gelmektedir.

YouTube anahtar kelime araçlarından bir diğeri olan TubeBudyy, ücretli ve ücretsiz olarak karşımıza gelirken aynı zamanda basit ve şık bir arayüzü bulunmaktadır.

İsteğinize göre konum ve dil ayarlayabileceğiniz web sitesi ücretsiz YouTube anahtar kelime bulucuları arasında yer almaktadır.

Eklenti olarak karşımıza gelir ve beraberinde birden fazla özellik getirir.

En iyi anahtar kelime buluculardan biri olan YouTube Analytics, anahtar kelime dağılımı hakkında bilgilendirme de bulunur.

Basit ve şık bir arayüze sahip olan web sitesi anahtar kelime bulmak için gayet ideal duruyor.

Listemizin son anahtar kelime bulucusu olan HyperSuggest, ücretsiz YouTube anahtar kelime bulabileceğiniz siteler arasında yer alır.

Bu içeriğimizde YouTube anahtar kelime bulabileceğiniz platformları sizler için derledik. Sizler bu listede hangi platformların yer almasını isterdiniz. Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca YouTube MP3 dönüştürme nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.