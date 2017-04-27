Adventure Escape: Hidden Ruins, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera ve aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gizemli olayları çözmeye çalıştığınız oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Ölümsüzlüğü keşfetmek için yola çıkan bir grup arkadaşa yardımco olduğunuz oyunda gizemli olaylarla yüzleşiyor ve tehlikeli işlerin peşinde koşuyorsunuz. Harika bir macera oyunu olarak nitelendirebileceğim Adventure Escape: Hidden Ruins'de birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Farklı karakterlerin ve yüksek kaliteli görsellerin yer aldığı oyunda harika bir deneyim yaşıyorsunuz. Arkeolog görevi de üstlendiğiniz oyunda mitolojik öğeleri bulmaca çalışıyor ve hikayeyi tamamlamaya çalışıyorsunuz. 2 boyutlu olarak oynanan oyunda klasik eşya bulma oyunlarının biraz daha gelişmiş bir haliyle karşılaşıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir gizem çözme oyunu olan Adventure Escape: Hidden Ruins'da meceraya doyuyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve kaçışınıza yardımcı olabilecek tüm nesneleri ortaya çıkarmalısınız. Eğer eşya bulma ve gizem çözme tarzındaki oyunları seviyorsanız Adventure Escape: Hidden Ruins'i mutlaka denemenizi öneririm. Eşsiz bir deneyim sunan bu oyunu sakın kaçırmayın.

Adventure Escape: Hidden Ruins oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.