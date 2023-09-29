BMW Motorrad Yeni F Serisi Özellikleri ve Fiyatı

BMW Motorrad yeni F serisi; düşük ağırlıkları ve yüksek performanslarıyla dikkat çekiyor. Adventure segmentindeki bu motorlar, inovatif teknolojilerle geliştirilmiştir.

Sürücülere Rain ve Road sürüş modları sunuyor. Bu modlar sayesinde sürücüler kontrolü ellerinde bulunduruyor. Diğer bir ifadeyle sürücülerin güvende kalmasını sağlayan bir moddur.

BMW Motorrad yeni F Serisi sürüş dinamizmini yükseltmek içinde DTC (Dynamic Traction Control) ve ABS Pro gibi teknolojiler sunmaktadır. Sürücüler bu teknolojiler sayesinde yol durumları ve hava koşullarına uygun sürüş modları seçebiliyor.

BMW Motorrad Yeni F Serisi Özellikleri

BMW Motorrad yeni F serisi modellerinde LED farlar standart olarak sunuluyor. Bu LED farlar, çok geniş görüş mesafesinden oluşuyor. Böylelikle motor hemen fark edilebiliyor. LED farlar sayesinde motorlar, modern bir görünüme kavuşuyor. Ayrıca sürüş güvenliği açısından da çok önemlidir.

BMW Motorrad’ın yeni F serilerinde motor performansı üst düzeydedir. 853 cc hacmine sahip olan 2 silindirli motorun 895 cc şeklinde revize edilmesiyle daha çok tork ve güç sunması sağlanıyor.

Yeni F 800 GS, 91 Nm tork ve 87 bg güçle olağanüstü performans sergiliyor. F 900 GS ve F 900 GS Adventure modelleriyse 93 Nm tork ve 105 bg güç değerlerinden oluşuyor. Bahsettiğimiz bu motorların en önemli özelliği, hızlanma esnasında yüksek tork değeriyle sürüş keyfi sunmasıdır.

BMW, sürücü güvenliği kapsamında ABS Pro ve Dynamic Traction Control (DTC) sistemlerini standart şekilde sunuyor. Sistemler sayesinde frenleme güçleriyle çekiş kontrolü kolayca optimize edilebiliyor.

Böylelikle kontrollü bir sürüş sağlanmış oluyor. Dinamik Fren Kontrolü’ne (DBC) sahip olan seri, frenleme sırasındaysa güvenliği ön plana çıkarıyor.

BMW Motorrad yeni F serisi; modern teknoloji, yüksek performans ve güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Yeni seride BMW F 900 GS Adventure’nın farklı versiyonları vardır.

Bu versiyonlar, fark renk seçenekleriyle sunuluyor. Yeni F 800 GS, giriş versiyonu kapsamında mat White Alüminyum renkle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Sport versiyonuysa Blackstorm ve Racing Blue metalik rengin Triple Black’e alternatiftir. Yeni BMW F 900 GS Adventure’nin giriş versiyonu Blackstorm metalik renk seçeneğinden oluşuyor.

Motorlardaki ön süspansiyonlar, sürüş deneyimini rafine haline getiriyor. Yeni F 800 GS ve F 900 GS, Dynamic ESA (Elektronik Ayarlanabilir Süspansiyon) sistemini opsiyonel sunuyor.

Off-road kabliyetinin arttığı modellerdeyse gidonla beraber M dayanıklılık zinciri sunuluyor. Aynı zamanda tamamen ayarlanabilir merkez süspansiyonla ayarlanabilir titanyum teleskopik çatalda bulunuyor.

BMW’nin yeni F 900 GS Adventure modeli, off-road sürüşlerine uygun şekilde tasarlanmıştır. Bu motor modeli, ergonomik yapılıdır. Motordaki ayak dayama yerleriyle yüksek gidon konumu özellikle dağlık yerlerde mükemmel sürüş deneyimi yaşatıyor.

BMW Motorrad F serisinin gövde kısmı, 2 silindire sahip motorlara özel tasarlanmıştır. Serinin yakıt tankıysa dayanıklı plastikten tasarlanmıştır. Tank 4.5 kg hafifletilmiştir. Genel anlamda yeni seri, dayanıklı ve hafif olmasıyla dikkat çekiyor.

BMW Motorrad Yeni F Serisi Fiyatı

BMW Motorrad F serisi modelleri, motorseverlere heyecanlı bir deneyim sunuyor. Modern teknolojilerle tasarlanan bu seri sayesinde sürücüler adrenalina tam anlamıyla doyacak gibi görünüyor.

Yeni BMW Motorrad’ın F serisinin fiyatı yaklaşık, 580.000 - 590.000 TL arasında olması bekleniyor. Fiyat konusunda bir gelişme yaşandığında buradan hızlıca bilgi vereceğiz.