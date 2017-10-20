A Butterfly, renkleriyle büyüleyen kelebekleri kontrol ettiğimiz süper eğlenceli bir mobil oyun. Rengarenk kanatlara sahip, çiçeklerin bol olduğu yerlerde dikkati üzerlerine çeken bu canlıları karşımıza çıkaran Android oyunu, reflekslere dayalı. Kelebekleri seviyor, reflekslerinize de güveniyorsanız hoşça vakit geçireceğinizi düşünüyorum.

Reflekslere dayalı bir arcade oyunu olarak karşımıza çıkan A Butterfly’da Dünyanın sonuna kadar tüm kapılardan geçmek isteyen kelebekleri uçuruyoruz. Gerçek hayatta ara ara karşılaştığımız tüm güzel kelebekleri bir araya toplayan oyunda ilerlemek bir hayli zor. Yanlardan açılıp kapanan kapıların arasında sıkışmamak için çok seri olmamız gerekiyor. Hata yaptığımızda kelebeğimiz yaşamını yitiriyor. Bu arada oyunda farklı kelebekler mevcut ancak oyun esnasında kazandığımız altınlarla yenilerini açabiliyoruz.