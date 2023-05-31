Skyrim Hileleri: Hepsi Çok İşinize Yarayacak

Skyrim duymayan kaldı mı? Eminiz ki pek çoğumuz tekrar tekrar Skyrim’i oynuyor ve hala keyif alıyor. Eğer siz de oyundan aldığınız keyfi artırmak ve biraz eğlenmek istiyorsanız Skyrim hilelerini deneyebilirsiniz. Oyunu nispeten kolaylaştırsa da son derece eğlenceli bir hale de sokan bu hileleri muhakkak denemelisiniz.

Skyrim Hileleri Nasıl Kullanılır?

Pek çok oyunda olduğu gibi “~” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki tuş) basarak oyunun konsolunu açıyoruz ve Skyrim hile kodlarını bu alana yazıyoruz. Bu alana kodları 2 defa girerseniz hileyi oyundan kaldırmış olursunuz.

Skyrim Hileleri

tgm – Tanrı modunu aktifleştirir. Yenilmezlik ve sonsuz taşıma ağırlığı ekler.

tcl – Klipsiz modu etkinleştirir. Böylece duvarlardan geçebilirsiniz.

coc “Location” – Sizi yazdığınız konuma ışınlar. Tüm eşyaların bulunduğu oda için “coc QASmoke” yazmalısınız.

psb – Oyuncuya tüm büyüleri verir.

player.advlevel – Bir seviye atlamaya zorlar.

caqs – Tüm görev aşamalarını tamamlar.

tmm,1 – Harita işaretçilerini açar veya kapatır.

tfc – Serbest kamera modu.

saq – Tüm görevleri başlatır. Uyarmamızda fayda var, pek iyi bir fikir değil.

qqq – Oyundan çıkar.

coc qasmoke – Bütün eşyaların bulunduğu test salonuna ışınlar.

tai – Yapay zekayı açar veya kapatır. Düşmanları dondurur.

tcai – Savaş yapay zekasını açar veya kapatır. Düşmanları dondurur.

tg – Çimi açar veya kapatır.

tm – HUD ekranını açar veya kapatır.

tfow – FOW’u açar veya kapatır.

kill – Hedeflenen şeyi öldürür.

resurrect – Hedeflenen şeyi diriltir.

unlock – Hedeflenen kilitli şeyin kilidini açar.

lock X – Hedeflenen sandıkları, kapıları veya insanların kilidini açar. X kilidin zorluk seviyesidir

killall – Yakındaki tüm düşmanları öldürür

removeallitems – Hedeflenen NPC’nin tüm öğelerini kaldırır.

movetoqt – Görev hedefine ışınlan.

enableplayercontrols – Ara sahne sırasında kontrolleri etkinleştirir.

tdetect – Yapay zekanın algılamasını açar veya kapatır.

setownership – Çalabilmeniz için hedefin sahipliğini değiştirir.

duplicateallitems – Yinelenen öğeleri bulur.

fov XXX – Görüş alanını değiştirir.

Advancepclevel – Seviyenizi yükseltir.

Advancepcskill (skillname) X – Beceri seviyesini yükseltir.

advskill [skill] XXX – Hedeflenen beceriyi XXX miktarı kadar artırır.

setpcfame – Hedeflenen karakterin şöhretini belirler.

setpcinfamy – Hedeflenen karakterin kötü şöhretini belirler.

player.modav taşıma ağırlığı X – Taşıma ağırlığını ayarlar.

player.modav yükü X – Yükü X kadar artırır.

player.modav Dragonsouls X – Dragon’s Souls’u havuzunuza ekleyerek bağırışlarınızı geliştirmenizi sağlar .

player.setav speedmult X – X’in bir çarpan olduğu hareket hızını artır (yüzde)

player.setav Yorgunluk X – Yorgunluğu ayarlar.

player.setav Health X – Sağlığı ayarlar.

player.setcrimegold X – Ücretsiz olmasını istiyorsanız 0’a ayarlayın.

player.setav Magicka X – Magicka’yı ayarlar.

player.setlevel X – Seviyeyi ayarlar.

player.placeatme X – Bulunduğunuz yerde X yerine istediğiniz bir NPC adı yazarak NPC oluşturur.

player.setscale X – Oyuncu ölçeğini değiştir. X=1 standart değerdir.

player.IncPCS [Beceri Adı] – Hedeflenen beceri seviyesini bir artırır.

showracemenu – Karakter özelleştirme menüsünü açar. Dikkat etmeniz gereken nokta ise karakteriniz 1. seviyeye ve tüm becerileri ilk temel değerlerine sıfırlanmış haline dönecektir.

player.additem XXXXXXXX “###” – Öğe kodlarına göre öğeler ekler. XXXXXXXX öğe kodudur ve ### istediğiniz miktardır.

player.additem 0000000f “999” – 999 Altın ekler.

player.additem 0000000a “100” – 100 Lockpicks ekler.

help – Konsol komutlarını listele

help keyword X – Anahtar sözcükle arama yapabilirsiniz. Arama modudur ve “help” komutlarında listelenir.

Skyrim hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? En çok işinize yarayan Skyrim hilelesi hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.