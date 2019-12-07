Alfemo Designer uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden, evinizin iç tasarımını oluşturabiliyorsunuz.

Mobilya dekorasyon uygulaması olarak öne çıkan Alfemo Designer uygulaması, beğendiğiniz mobilyaların evinizde nasıl görüneceğini test edebilmeniz için tasarlanmış. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Alfemo Designer uygulamasında, Alfemo mobilya koleksiyonunda yer alan yemek odası, yatak odası, koltuk ve köşe takımları gibi birçok ürünü inceleyebiliyorsunuz.

Ürünlerin farklı renklerini görebileceğiniz, fiyat bilgisine ve videolarına ulaşabileceğiniz Alfemo Designer uygulamasında evinizin odalarının ölçülerini girdikten sonra beğendiğiniz mobilyaları yerleştirebilirsiniz. Gerçeğe en yakın şekilde tasarımınızı oluşturabileceğiniz ve inceleyebileceğiniz Alfemo Designer uygulamasında, ürün araması yaparak da aradığınız ürünleri anında listeleyebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri