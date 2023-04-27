Apple HomePod Nedir? Nasıl Kullanılır?

Apple HomePod, Apple’ın ürettiği bir hoparlör olarak biliniyor. HomePod, Apple’a ait sanal asistan Siri tarafından yönlendiriliyor. Siri aracılığıyla birçok işlevi yerine getiren Apple HomePod; akıllı ev cihazlarının kontrolünü sağlıyor. Aynı zamanda müzik akışının sağlandığı bir cihazdır.

Özel tasarlanan bu cihaz, yüksek kalitede ses akışına sahiptir. Hoparlörün 7 adet hava motoru sürücüsü bulunuyor. Akıllı teknolojiye sahip olduğundan dolayı bulunulan alana uygun olarak ayarlanabiliyor. Doğal dil anlama yeteneğine de sahip olan cihaz, kullanıcıların komutlarını doğru ve doğal şekilde aktarabiliyor.

Apple HomePod Özellikleri Nelerdir?

Siri sanal asistanı , Apple HomePod’u yönlendirir. Müzik akışından tutun da akıllı ev cihazlarının kontrolüne kadar birçok işlemi yapar.

, Apple HomePod’u yönlendirir. Müzik akışından tutun da akıllı ev cihazlarının kontrolüne kadar birçok işlemi yapar. Siri aracılığıyla takvimdeki etkinlikleri kontrol eder.

Haber dinleme, hava durumu raporunu alma vb. görevleri de yerine getirir.

Telefon çağrılarını alabilir ve telefonla görüşme yapabilir.

Tüm alanlara akıllı teknolojisinden dolayı kolayca ayarlanabilir.

A8 çipinden oluşan hoparlör, verileri şifreleme teknolojisiyle koruyor.

Apple Music aboneliğiyle çok sayıda şarkıya erişim sağlanabilir.

aboneliğiyle çok sayıda şarkıya erişim sağlanabilir. Müziklerin çalınması noktasında Siri’den yararlanılabilir.

Apple’a ait diğer cihazlardan kablosuz şekilde müzik aktarımı, AirPlay 2 teknolojisiyle gerçekleşiyor.

Apple HomePod Nasıl Kullanılır?

Apple HomePod kullanıcılarına yeni dinleme deneyimi sunuyor. Bu hoparlörle şarkı dinlemenin yanı sıra sesli mesaj gönderme ve hatırlatma oluşturma gibi işlemlerde yapılabilir. 360 derecelik ses deneyiminden yararlanmak için sesin akışını hoparlörün altına yönlendiriyor.

Apple HomePod’un kurulup kullanılması için öncelikle bazı gereksinimleri temin etmesi gerekiyor.

iPad, iPhone ve iPod cihazlarından birinde kullanılır.

iOS 11.2.5 ya da yeni sürüm olmalıdır.

Kurulum için gerekli ayarlamaların yapılabilmesi için iCloud ve iCloud Keychain hesaplarının olması gerekiyor. Ayrıca Apple ID cihaza bağlı olarak iki faktörlü kimlik doğrulama aktif hale getirilir.

Kurulum ve kullanım esnasında hoparlör, Bluetooth’a bağlı olmalıdır. Ayrıca hoparlör Wi-Fi’ye de bağlı olmalıdır.

Apple Store üzerinden Apple HomePod’un uygulaması indirilip Apple Music ’e kurulur.

üzerinden Apple HomePod’un uygulaması indirilip ’e kurulur. HomePod, bir güç kaynağına bağlanır.

Hoparlörün kilidi açılarak “Kurulum’a” basılır.

Kullanılacak oda seçilip hoparlör etkinleştirilir. “Kişisel İstekler” ve diğer ayarlamalar yapılır.

Yukarıdaki işlemlerin ardından Siri, ne yapmak istediğinizi sorar. Siri’ye dilediğiniz komutu verebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz müziği de çalabilirsiniz.

Apple HomePod Özellikleri ve Fiyatı

Apple cihazlarında sorunsuz çalışıyor.

Yüksek kaliteli ve sürükleyici ses sistemine sahiptir.

Akıllı evlerin kontrolünü sağlıyor.

Güvenli ve özel sistemden oluşuyor.

Sesi derinden iletiyor.

Gelişmiş yazılım sistemiyle tasarlanmıştır.

Nerede ne çalışıyorsa akıllı teknolojisi sayesinde hemen uyum sağlıyor.

Intercom’la yaşam alanlarının her bir odasına aynı anda duyuru gönderilebilir. Bunun için Siri’den yararlanılabilir.

Kullanıcı parmağını dahi kıpırdatmadan hoparlörü kontrol edebilir. Otomasyon oluşturma yeteneğinden oluşuyor. Akşamların ışıkların yakılması vb. birçok işlemi yapabilir.

Kullanıcılarının kişisel bilgilerini korur.

HomeKit aksesuarlarıyla problemsiz şekilde çalışır. Yeni akıllı ev bağlantı ağı Matter ile de uyumludur.

Uzaktan erişim sağlanarak yaşam alanları kontrol edilebilir.

Sesleri kolayca tanıyabiliyor.

Sıcaklık ve nemi algılayabiliyor.

Otomasyonlar dizayn ederek akıllı ev aksesuarlarının otomatik kontrolünü sağlıyor.

Kendi adına konuşan bir yerleşik yapay zeka Siri ile daha kullanışlı hale geliyor.

iPhone kaybolduğunda Siri aracılığıyla hoparlör kullanılarak kolayca bulunabilir.

Apple Music başta olmak üzere diğer üçüncü taraf müzik uygulamalarıyla da kullanılabilir. Poscast’ler içinde büyük kolaylık sağlıyor.

Tek bir yerden tüm yaşam alanına yüksek kalitede ses gider.

Stereo çifti yani aynı oda içine iki tane HomePod hoparlörü koyularak sesin daha geniş alana yayılması sağlanabilir.

Müzik kitaplıklarına kolayca erişim sağlayarak 100+ milyon şarkıya ulaşılmasını sağlıyor.

Bir odaya otomatik konumu ayarlanabilir.

Gerçek zamanlı olarak akustiği optimize edebiliyor. Sistem sensöründeki geri bildirimden yararlanarak dinamik aralığı korur. Ayrıca akustik performansı da en üst düzeye çıkarır.

Bulunduğu odayı dolduran oomph özelliğinden oluşuyor. Yüksek gezinimden oluşan woofer, hoparlörün sesini zengin ve derin aktarır. Bas-EQ mikrofonuyla düşük frekanslar gerçek zamanlı olarak ayarlanır. Güçlü motorlu diyagramdan oluşuyor.

Sesleri anlaşılır, net şekilde etrafa iletir. Müziklerdeki enstrümanlarda net olarak belli olur.

Beyaz ve gece mavisi renklerde tasarlanan Apple HomePod’un fiyatı: 299 dolar.

Apple HomePod Mini Özellikleri ve Fiyatı

iPhone ile sorunsuz çalışıyor.

Yaşam alanları uzaktan da kontrol edilebilir.

Kullanıldığı tüm alanı doldurur.

Güvenli ve özel sistemin yanı sıra Siri’yle çalışıyor.

Küçük boyutta olmasına rağmen yüksek ve kaliteli ses sunuyor.

3 inç boyutlu olarak tasarlanmıştır.

Yer kaplamaz.

Tüm alanda 360 derecede ses sunuyor.

Ses komutlarını olduğu gibi aktarıyor.

Zarif bir tasarıma sahiptir.

Üst tarafı arkadan aydınlatmalı, dokunmatik yüzeylidir.

HomePod Mini, yaşam alanlarının her tarafına koyularak Siri’e dilediğiniz komutu verebilirsiniz.

Yaşam alanının her tarafına güçlü şekilde sesi aktarır.

Dışarıda olsanız dahi yaşam alanınızdaki Apple HomePod’u kolayca yönetebilirsiniz.

Intercom özelliğinden oluştuğu için sesle, tüm aile fertleriyle hızlı şekilde iletişim kurulmasını sağlıyor.

İPhone’a gelen arama kolayca yanıtlanabilir. Mac cihazınızda müzik dinleme keyfi yaşayabilirsiniz.

Sürükleyici bir ses için aynı oda içinde stereo çift oluşturulabilir.

Poscast ya da müzik dinlerken dışarı çıkmanız gerekiyorsa dinlemeye devam edebilirsiniz. iPhone ve HomePod arasında bağlantı kurularak ses kesilmeden dilediğinizi dinleyebilirsiniz.

Apple HomePod’u kişiselleştirebilirsiniz. iPhone kilidini açmaya gerek kalmadan hızlıca kontrol parmaklarınızla istediğiniz komutu verebilirsiniz.

Apple Music Voice’deki tüm müzikleri aktarır.

Kişiselleştirilebilir özellik sayesinde Siri; kişinin sesini tanır. Böylelikle kişi bilgilerini; Takvim, Kişiler, Hatırlatıcılar, Mesajlar vb. bilgileri iPhone uygulamalarından aktarır.

Tüm bilgiler gizli tutulur.

Apple HomePod Mini’nin fiyatı: 99 dolar.

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