Android İçin En İyi Şehir Kurma Oyunları (2023)

Şehir kurma oyunları pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Bu tür genellikle PC ile özdeşleşmiş olsa da telefonda da oynayabileceğiniz çok iyi şehir kurma oyunları var. Android için en iyi şehir kurma oyunlarına yer verdiğimiz bu listede siz de kendinize uygun bir yapım bulabileceksiniz.

En İyi Şehir Kurma Oyunları (Android için)

TheoTown

Townsmen

Frozen City

Townscaper

Designer City

Fallout Shelter

SimCity BuildIt

TheoTown

Piksel grafikleri ile dikkat çeken TheoTown oldukça ilgi çekici bir yapım. Retro tarzını andıran görselliği ile eski oyunculara hitap eden bu yapım mekanik olarak da çok iyi işleyen bir yapımdır. Şehrin her noktasını kontrol edebildiğiniz bu oyunda keyifli saatler geçirebilirsiniz.

Townsmen

Orta çağ temalı bir şehir kurma oyunu olan Townsmen simülasyona yakın bir oynanış tecrübesi sunuyor. Kaynaklarınızı akıllıca yönetmeniz gereken bu oyun son derece renkli görsellere sahip. Son derece stilize görselliğe sahip olan bu oyuna bir şans vermelisiniz.

Frozen City

Soğuk ve kış temalı bir şehir kurma oyunu olan Frozen City konsept olarak Frostpunk’ı andırıyor. Halkımızı sürekli ısıtmaya çalıştığımız bu oyunda hem kaynaklarımızı dikkatli bir şekilde yönetiyoruz hem de hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Townscaper

Listedeki en ilginç şehir kurma oyunlarından biri olan Townscaper geliştiricisinin dediğine göre bir oyundan daha çok bir “oyuncak”. Oyunda belirli bir hikaye, amaç, görev ya da puan sistemi bulunmuyor. Sadece kafa dağıtmak ve rahatlamak için oynadığınız bu oyun stresten uzak bir oyun arayanlar için çok ideal.

Designer City

Mobil platformlarda oynayabileceğiniz en kapsamlı oyunlardan biri olan Designer City detaylı bir oynanış arayanlar için idealdir. Hem tek kişilik oyun modu ile hem de çok oyunculu modu ile keyifli saatler geçirebilirsiniz.

Fallout Shelter

Bethesda tarafından geliştirilen bu oyun Fallout serisini sevenlere hitap edebilecek bir yapım. Şehir üstünü değil, altını inşa ettiğimiz bu oyun diğer şehir kurma oyunlarından son derece farklı bir yapım. Kendi şehrinizden ziyade kendi sığınağınızı inşa ettiğiniz bu oyun nükleer kıyamet sonrası hayatta kalanları yönettiğiniz bir yapım.

SimCity BuildIt

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir mobil şehir kurma oyunu olan SimCity BuildIt özünde bir simülasyon oyunu. SimCity oyunlarını sevenler için geliştirilmiş bir mobil oyun olan SimCity BuildIt pek çok açıdan SimCity oyunlarına benziyor. Bomboş bir arazide başladığımız bu oyunda yol, bina, park, okul, hastane, alışveriş merkezi gibi farklı yapılar inşa ederek şehrimizi büyütüyoruz.

Android i̇çin en i̇yi şehir kurma oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori şehir kurma oyununuz hangisi? Android cihazınızda şehir kurma oyunları oynuyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.