En İyi The Sims 4 Hileleri Neler?

The Sims 4 hileleri sayesinde oyunda bazı aktiviteleri çok hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin The Sims 4 para hilesi ile çok daha kolay hâle geliyor. Yalnızca bir komut sayesinde istediğiniz miktara anında erişebilirsiniz.

The Sims Studio ve Maxis tarafından geliştirilen The Sims 4 Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar için 2014 yılının eylül ayında, Mac için Şubat 2015 tarihinde, Xbox One ve PlayStation 4 oyun konsolları için çıkışını gerçekleştirdi.

Yayıncılığını Electronic Arts’ın üstlendiği video oyunu, tıpkı serinin önceki oyunlar gibi dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Uzun yıllar önce piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hâlâ popüler olan yaşam simülasyonu ile dijital bir dünyaya giriş yapabilirsiniz.

Şu anda tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan video oyununda çeşitli hileler yapılabiliyor. Hileler sayesinde oyunda yer alan bazı aktiviteleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeniz mümkün. Dolayısıyla bazı aktiviteler için uzun süre boyunca uğraşmak istemeyen oyuncular, hilelere başvurabiliyor.

Eğer siz de çeşitli aktiviteleri anında gerçekleştirmek istiyorsanız, oyunda hile yapmak için hangi adımları uygulamanız gerektiğini ve hile komutlarının neler olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Hazırladığımız rehberde hile yapma adımlarının yanı sıra çeşitli hile kodlarını sıraladık. Rehberimizi inceleyerek yaşam simülasyonu türündeki yapımda hile yapabilirsiniz.

The Sims 4 Hile Açma Adımları Neler?

Oyuna girin.

"Ctrl + Shift + C" kısayolunu kullanın.

Konsol açılacaktır.

testingcheats true komutunu girin.

Hile komutlarını yazabilirsiniz.

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen yaşam simülasyonu oyununda hile yapabilmek için önce bazı adımları sırasıyla uygulamanız gerekiyor. Bu adımları uygulamanız hâlinde istediğiniz komutları girerek hile yapabilir ve böylelikle bazı aktivitelerin anında gerçekleşmesini mümkün hâle getirebilirsiniz.

Söz konusu işlem için uygulamanız gereken adımlar oldukça basit. Dolayısıyla bu adımları uygularken herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Popüler video oyununda hile yapabilmek için ilk önce yaşam simülasyonu türündeki yapıma açın.

Bir sonraki aşamaya geçebilmek için konsolu açmanız gerekiyor. Konsolu açma adımları oyunu hangi platformda kullandığınıza bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Eğer video oyununu Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarda açtıysanız "Ctrl + Shift + C" kısayolunu kullanın.

Yaşam simülasyonu türündeki video oyununu Mac’te oynuyorsanız "Command + Shift + C" klavye kısayolunu kullanmanız gerekiyor. Xbox One platformunda LB + LT + RB + RT, PlayStation 4 konsolunda ise R1 + R2 + L1 + L2 tuşlarına basmanız gerekiyor.

Konsolu açtıktan sonra testingcheats true komutunu girmeniz gerekiyor. Bu komutu yazmadığınız takdirde oyunda hile yapamazsınız. Dolayısıyla hile yapabilmek açısından söz konusu komutun girilmesi oldukça büyük bir öneme sahip. Komutu yazdıktan sonra hile kodlarını girmeye başlayabilirsiniz.

The Sims 4 Para Hilesi Nasıl Yapılır?

Oyuna girin.

Konsolu açın.

Money "miktar" komutunu girin.

Çok sayıda oyuncu, yaşam simülasyonu türündeki popüler video oyununda istediği miktara anında erişmek istiyor çünkü simoleon olarak isimlendirilen oyun için para oldukça büyük bir öneme sahip. Para ile çeşitli araziler satın alabilir, binalar inşa edebilir, pek çok eşya satın alabilir ve daha birçok işlemi yapabilirsiniz.

Popüler video oyunu, oyunculara para hilesi konusunda çeşitli seçenekler sunuyor. Bu seçenekler, çeşitli miktarlarda paralara anında erişimi mümkün hâle getiriyor. Oyunda istediğiniz miktarda paraya erişmek istiyorsanız, money "miktar" komutunu girmeniz gerekiyor. Miktar kısmına istediğiniz miktarı girebilirsiniz.

İstediğiniz miktarı girmek istemeyen oyuncular için kaching ve motherlode komutları da bulunuyor. Kaching komutu ile 1000 simoleons, motherlode komutuyla 50 bin simoleons’a sahip olabilirsiniz. Böylelikle miktar yazmakla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

The Sims 4 Hileleri Listesi

Ücretsiz arazi hilesi

İhtiyaç hilesi

Ölümsüzlük hilesi

Haritanın yer yerine inşa edebilme hilesi

Çocukların özelliklerini geliştirme hilesi

Kariyer modundaki ögelerin kilidini açma hilesi

Sim’i sıfırlama hilesi

Hayalet hilesi

Tüm Sim’lerle tanışma hilesi

Fatura ödemesini devre dışı bırakma hilesi

Yukarıda yaşam simülasyonu oyununda uygulayabileceğiniz çeşitli hileler bulunuyor. Bu hilelere erişebilmenizi sağlayan komutlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Sims 4 Ücretsiz Arazi Hilesi Nedir?

FreeRealEstate on

Başarılı video oyununda arazileri ücretsiz hâle getirebilmenize olanak tanıyan bir hile komutu bulunuyor. Bu hileyi yapabilmek için komutu açıp FreeRealEstate on komutunu girmeniz gerekiyor. Hileyi kapatmak için on yerine off yazabilirsiniz.

2. Sims 4 İhtiyaç Hilesi Nedir?

sims.fill_all_commodities

Oyunda Sim olarak isimlendirilen karakterlerin eğlence, enerji, hijyen, sosyal dahil olmak üzere pek çok ihtiyaç seviyesi bulunuyor. Bu ihtiyaçları anında gidermek istiyorsanız, uygulayabileceğiniz bir komut mevcut. Bunun için ilk önce konsolu açın ve hemen ardından sims.fill_all_commodities kodunu girin.

3. Sims 4 Ölümsüzlük Hilesi Nedir?

Death.toggle true

Oyunda ölümsüzlük hilesi yapabilmeniz mümkün. Bunun için yalnızca bir komut girmeniz yeterlidir. Death.toggle true komutunu konsola yazarak söz konusu hileyi aktif hâle getirebilirsiniz. Kapatmak için true yerine false yazabilirsiniz.

4. Sims 4 Haritanın Yer Yerine İnşa Edebilme Hilesi Nedir?

bb.enablefreebuild

Oyunda inşa etme işlemini yalnızca kısıtlı alanlarda gerçekleştirebiliyorsunuz. Harita üzerinde yer alan kilitli alanlara da çeşitli yapılar inşa edebilmek için bb.enablefreebuild komutunu kullanabilirsiniz.

5. Sims 4 Çocukların Özelliklerini Geliştirme Hilesi Nedir?

stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity 10

stats.set_skill_level Skill_Child_Mental 10

stats.set_skill_level Skill_Child_Motor 10

stats.set_skill_level Skill_Child_Social 10

Yukarıda yer alan komutlar sayesinde oyunda yer alan çocukların sosyal, yaratıcılık gibi becerilerini geliştirebilirsiniz.

6. Sims 4 Kariyer Modundaki Ögelerin Kilidini Açma Hilesi Nedir?

bb.ignoregameplayunlocksentitlement

Kariyer modunda yer alan ögelerin kilidini yalnızca saniyeler içerisinde açabilmeniz mümkün. Yaşam simülasyonunda söz konusu işlemi gerçekleştirebilmeniz için konsolu açmanız ve yukarıda yer alan komutu girmeniz yeterlidir.

7. Sims 4 Sim’i Sıfırlama Hilesi Nedir?

resetSim "İsim Soyisim"

Popüler video oyununda Sim olarak adlandırılan karakteri sıfırlayabilirsiniz. Bunun için resetSim "İsim Soyisim" komutunu kullanabilirsiniz.

8. Sims 4 Hayalet Hilesi Nedir?

sims.add_buff Ghostly

Oyunda yer alan Sim’inizi hayalete dönüştürebilirsiniz. Sim’i hayalete dönüştürmek için konsola yalnızca sims.add_buff Ghostly komutunu girmeniz yeterlidir. Bu komutu sayesinde Sim’iniz dört saat boyunca hayalet olur.

9. Sims 4 Tüm Sim’lerle Tanışma Hilesi Nedir?

relationship.introduce_sim_to_all_others

Başarılı video oyununda tüm Sim’lerle anında tanışabilirsiniz. Bunun için yukarıda yer alan komutu konsola yazmanız yeterlidir.

10. Sims 4 Fatura Ödemesini Devre Dışı Bırakma Hilesi Nedir?

household.autopay_bills true

Popüler oyunda aylık çeşitli faturaları ödemeniz gerekiyor ancak yalnızca bir komut ile bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Yukarıda yer alan komutu yazarak fatura ödemesini kapatabilirsiniz. Bu özelliği tekrar açmak için true yerine false yazın.

Bu yazıda Sims 4 para hilesi dahil olmak üzere birçok komutu açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.