Animaze!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sürükleyici atmosferi ve eğlenceli oynanışıyla karşımıza çıkan oyunda oldukça keyifli anlar yaşayabiliyorsunuz.

Köpekler ve kedilerle oynadığınız bir bulmaca oyunu olan Animaze!, hem aklınızı hemde reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken bir oyundur. Eğlenceli etkisiyle de ön plana çıkan oyunda farklı türdeki hayvanları dengeli bir şekilde ayırmalı ve bölümleri tamamlamalısınız. Strateji dolu hamleler yapmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli grafikleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çeken Animaze!, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Dikkatli bir şekilde oynamanız gereken oyunda yeteneklerinizi ortaya koyarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Animaze! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.