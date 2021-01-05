Siz de gecenin yorgunluğu ile sabahları kalkmakta zorlananlardansanız, uyanmanıza yardımcı olacak bir uygulama arıyor olabilirsiniz. Bu listemizde en iyi alarm uygulamaları ile karşınızdayız. Peki ama Android ve iOS için en iyi alarm uygulaması hangisi?

Sabahları uyanmakta güçlük çekiyor ve kullanabilecek yeni uygulamalar arıyorsanız; sizin için harika bir liste hazırladık. Bu listemizde, farklı özellikleri ile ön plana çıkan ve rakiplerinin önüne geçen bazı mobil uygulamaları bir araya getirmeye çalıştık. Hemen aşağıda kısaca listesini görebileceğiniz gibi bugüne kadar hem Android hemde iOS için birbirinden iyi uygulamalar yayınlandı. Bazıları ise on milyonlarca kez indirilerek, dünya üzerinde birçok kişinin iyi uyanmasına yardımcı oldular.

Listemizde yer alan uygulamaların en fazla ön plana çıkan tarafları ise farklı alarm sesleri sunmaları. Bu konuya odaklandıkları için daha iyi uyanmanızı sağlamak için en iyi sesleri seçen bu uygulamalar, farklı detaylar da ortaya koyabiliyorlar. Örneğin; I Can't Waje Up uygulamasında sesi kapatmanız için sizde basit bir bulmaca çözmenizi istiyor. Eğer bulmacayı çözemezseniz alarm kapanmıyor. Böylece tam anlamıyla uyanana kadar sizi zorlamış oluyor.

Walk Me Up uygulaması ise sizi daha fenasına zorluyor: Bu uygulamada sesi kapatmak için yatağınızdan kalkmanız ve evinizin içinde gezmeniz isteniyor. Eğer yeterli mesafeyi kaydetmezseniz, alarm susmuyor ve ayağa kalkıp dolaştığınız için gerçek anlamda uyanmış oluyorsunuz.

En İyi Alarm Uygulamaları Listesi

Spin Me Alarm

I Can't Wake Up

Wakie Sosyal Alarm

Puzzle Alarm Clock

Walk Me Up

En İyi Alarm Uygulamaları Hangileri?

Bu listemizde yer alan alarm uygulamaları, sizin uykunuzu bölmek adına adeta bir ordu gibi savaşıyor. Bu uygulamalardan birisini kullanıyorsanız, alarmı ertelemek ve uyanmamak pek de olası değil. Siz de hemen size en uygun alarm uygulamasını bulabilir ve cihazınıza indirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

1- Spin Me Alarm

En etkili alarm uygulamalarından birisi Spin Me Alarm. Bu uygulama birden fazla alarm sesiyle birden fazla alarm kurmanıza olanak tanıyor. Son derece basit ara yüzü gece hemen uygulamayı sıkılmadan kurabilmenizi sağlıyor. Bu uygulamanın en güzel tarafı öyle bir tuşa ya da düğmeye basarak kapatmanıza olanak vermiyor olması.

Uygulamanın susması için yataktan kalkarak elinizde cihazınızla kendi etrafınızda birkaç kaç kez dönmeniz gerekiyor. Hem uyanıyor hem de biraz sabah egzersizi yapıyorsunuz işte fena mı?

2- I Can't Wake Up

Sabahları gerçekten zor uyanan bir metabolizmaya sahipseniz sizin için bire bir uygulamalardan bir tanesi 'I can’t wake up'. Uygulamada tamı tamına sekiz farklı alarm var. Bunlardan her biri bir diğeri tamamlanmadan kendisini kapatmıyor. Alarmı kapatmanız için akla gelmedik şeyler yapmak zorunda kalabiliyorsunuz.

Ya bir barkod taratıyor, ya da bir bulmaca çözmek zorunda kalabiliyorsunuz en ilginci ise bunları yaparken yatağınızı terk edip birkaç adım atmak zorunda kalıyor olmanız.

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3- Wakie Sosyal Alarm

Bu alarm uygulaması diğer Wakie kullanıcılarının sizi aramasıyla, doğal olarak da sizin onları aramanızla çalışıyor. Böylelikle insan sesiyle uyanabilme şansı yakalayabiliyorsunuz. Wakie kullanıcılarının birbirlerini uyandırması mantığıyla çalışan bu uygulamada aramalar altmış saniyeyle sınırlandırıldığı için rahatsız edici diyaloglar da önlenmiş.

Wakie kurulmadan önce bazı gerekli güvenlik kontrol protokolleri yapılıyor. Uyanmak ve bir başkasının uyanmasını sağlamak gibi bir sorumluluğa sahip olduğunuz için son derece etkili bir alarm uygulaması diyebiliriz.

4- Puzzle Alarm Clock

Sabahları uyanmak kabusuna son vermek için ilaç gibi bir uygulama daha. Puzzle Alarm Clock adından da anlaşılacağı üzeri sizi bulmacalarla uyandırıyor. Her sabah farklı bulmacaları çözerek güne başlamak belki zihninize de zindelik katabilir. Uygulama size soracağı bulmaca sayısını belirlemenize izin veriyor.

İster 2, ister 5 bulmacayla boğuşmanız mümkün. Tamamen size kalmış. Uygulamanın rahatlatıcı bir yanı da var, bulmacalarınızı çözerken arkada hafif rahatlatıcı melodiler de çalıyor.

5- Walk Me Up

Tamam, alarmınız çalıyor. Ama susturmak için mutfağa gidip, oradan salona geçmek ve belki de koridorda biraz volta atmaya ne dersiniz. 'Walk me up' böyle bir uygulama. Onu susturmak için mutlaka evin içinde ya da yatağın etrafında birkaç tur atmanız gerekiyor. Yoksa susturmak mümkün olmuyor. Uygulamayı hafifçe ya da sertçe sallamanız da bir şey ifade etmiyor. Kalkıp yürümeniz lazım. Hem böylesi daha sağlıklı değil mi?

Peki sizin bu uygulamalar arasındaki tercihiniz hangisi? Siz hangi uygulamayı tercih ediyorsunuz ve memnun musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.