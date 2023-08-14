Inside Benzeri 8 Oyun

Indie oyunların popülaritesi yükseldikçe pek çok yeni yapım da piyasada yerini almaya başladı. Inside 2016’da piyasaya çıktı ve Indie oyunlar denildiği zaman akıllara gelen yapımlardan biri oldu. Playdead tarafından geliştirilen ve yayınlanan Inside, kısa ama yoğun bir oyun tecrübesini bizlere sunuyor.

Inside gibi indie yapımlar oyuncular tarafından çok beğenildi ve insanlar bu tarzda yeni oyunları keşfetmek istediler. Şanslıyız ki Inside benzeri oyunlar piyasada sıklıkla kendine yer ediniyor. Çok fazla seçeneğimiz var ancak aralarından en iyisi hangisidir? Gelin sizin için en iyi Inside benzeri oyunlardan bahsedelim.

En iyi Inside Benzeri Oyunlar

FEZ

Braid

Limbo

Oxenfree

Machinarium

Monochroma

Little Nightmares

Monument Valley

FEZ

Inside size biraz basit mi geldi? Daha zorlu bulmacalarla mı yüzleşmek istiyorsunuz? FEZ kelimenin tam anlamıyla beyninizi yakacak bir oyun. 3 boyutlu bir dünyada 3. boyutu keşfeden bir karakteri yönettiğimiz bu oyunda nereye gideceğinizi bulmak bile başlı başına bir mesele. Bu oyunu oynarken her yere dikkatlice bakmayı ve önemli yerleri not almayı unutmayın. Oyun o derecede karmaşık ve zor.

Braid

Inside benzeri oyunlardan biri de Braid. Bir zamanların yükselen indie treninin başını çeken oyunlardan biri olan Braid, oynanış ve hikaye anlamında oldukça etkileyici bir oyundu. Mekanikleri, görselliği ve hikayesiyle hatırımızda kalan bu oyun Inside sevenleri memnun edecektir.

Limbo

Esasında Limbo Inside’a değil, Inside Limbo’ya benziyor desek daha doğru olur. Zira Inside’dan 5 sene önce -2011 yılında- çıkan Limbo bu türün tekrar popülerleşmesini sağlayan yapımlardan biridir. Koyu renkli, basit mekanikli, tek oturuşta bitirebileceğiniz 2 boyutlu oyunlar Limbo’dan fazlasıyla ilham almıştır. Inside’da bunlardan biri.

Oxenfree

Zengin bir hikaye istiyorsanız aradığınız oyun Oxenfree olabilir. Önemli seçimlerin bulunduğu bu oyunda alacağınız kararlar oyunun gidişatını etkiliyor. Görsel olarak da ilgi çekici olan Oxenfree sonrasında bir devam oyununa da sahip oldu.

Machinarium

Elle çizilmiş grafiklere sahip olan Machinarium pek çok açıdan benzersiz bir oyundur. Point & click türünde olan bu oyunda gözünüze çarpan ilk şey sanat tasarımı olacaktır. En iyi Steampunk temalı oyunlardan biri olan Machinarium point & click türünü sevenler için güzel bir tercih olacaktır.

Monochroma

Listemizde bir Türk oyunu da var. Monochroma görsel olarak Inside’ı andıran bir oyun. 2014 yılında Nowhere Studios tarafından geliştirilip yayınlanan bu oyun plaform ve bulmaca türünde bir yapım. Siyah, beyaz ve kırmızının hakim olduğu bu yapım “distopyada çocuk olmak” temalı bir oyun.

Little Nightmares

Little Nightmares adından da anlaşılacağı üzere bir korku oyunu. Çocukluk korkularınızla yüzleşeceğiniz bu oyun 2.5D diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Grafik ve atmosfer olarak çok başarılı bir oyun olan Little Nightmares korku oyunu sevenler tarafından muhakkak deneyimlenmeli.

Monument Valley

Mobil platformda oynayabileceğiniz en iyi bulmaca oyunlarından biri olan Monument Valley pek çok kişiyi kendine aşık etti. Öyle ki, basit görselliği ve oynanışıyla insanları kendine bağlayan Monument Valley çok zekice tasarlanmış bir oyun. Görsel manipülasyonları kullanarak bulmaca çözme fikrini en iyi uygulayan oyunlardan biri olan Monument Valley özellikle de telefonda oyun oynamayı sevenlerin muhakkak bakması gereken bir yapım.

Inside benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz listedeki oyunlardan kaçını oynadınız? Listemizde olması gerektiğini düşündüğünüz başka Inside benzeri oyunlar var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.