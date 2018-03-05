Kendine has oyun stili ve karakterleriyle dikkat çekmeyi başaran Becker Derby, beyzbol sporunu seven oyuncular için gerçekten bulunmaz hint kumaşı değerinde. Çünkü oyun piyasasında hem eğlenceyi hem de sporu birleştiren pek oyun bulunmuyor. İşte Becker Derby de bunlardan biri.

Size verilen beyzbol sopasını iyi bir şekilde değerlendirmelisiniz. Becker College'ın tek şahinin size attığı topları iyi karşılamalı ve puanları toplamalısınız. Ayrıca önünüzde gezen martıları vurdukça ek puan alacak ve hanenize daha çok sayı getireceksiniz. Hem aksiyon hem de spor tarzıyla farkını yansıtmayı başaran Becker Derby, aldığınız puanlara göre size bir tablo da sunuyor. Böylelikle sıralamadaki yerinizi görebiliyorsunuz.

Gayet basit ve temel grafik kalitesine sahip olan oyunda ses konusu da yeterli seviyede. Eğer biraz stres atmak istiyorsanız sizi bu oyuna alalım.

Becker Derby Özellikleri