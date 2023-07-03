Amazfit Pop 3R Akıllı Saat Özellikleri ve Fiyatı

Amazfit, gerçekleştirdiği etkileyici ürün lansmanlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dairesel tasarıma sahip olan Amazfit Pop 3R akıllı saat modeliyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Daha önce piyasaya sunulan Amazfit Pop 3S’nin genel özelliklerini taşıyan Amazfit Pop 3R, farklı isim etiketiyle kullanıcılarıyla buluştu.

Amazfit Pop 3R Akıllı Saat Özellikleri

Batarya : 12 güne kadar pil ömrü, 300 mAh,120 dk şarj etme süresi

: 12 güne kadar pil ömrü, 300 mAh,120 dk şarj etme süresi Ses : Al sesli asistan ve Bluetooth telefon aramaları için dahili hoparlörle mikrofon

: Al sesli asistan ve Bluetooth telefon aramaları için dahili hoparlörle mikrofon Ekran : AMOLED, 1.43 inç, IP68, 466 x 466, AOD

: AMOLED, 1.43 inç, IP68, 466 x 466, AOD Sağlık takibi : SpO2, 24 saat nabız, Stres

: SpO2, 24 saat nabız, Stres Uyumluluk : iOS 12.0 ve üzeri, Android 7.0 ve üzeri

: iOS 12.0 ve üzeri, Android 7.0 ve üzeri Sensörler: 3 eksenli hareket sensörü, ivmeölçer sensörü, nabız sensörü

Amazfit Pop 3R akıllı saat küçük ekranlı olmasına rağmen kullanım süresinin uzunluğu ve pil ömrüyle kullanıcılarından tam not alıyor. Kompakt tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken bu akıllı saat modeli; birçok farklı spor modlarını destekliyor.

Amazfit Pop 3R akıllı saat sağlık verilerini 7/24 takip ediyor. Kullanıcıya genel sağlık durumuna dair bilgi veriyor. Stres seviyesi izleme, kalp atış hızı izleme ve kan-oksijen doygunluğu ölçümleri yapıyor. Farklı farklı spor modlarından yararlanarak fitness rutinlerini verimli hale getirebilirsiniz. Kullanıcıya ihtiyacı olan tüm verileri sunuyor.

Bağlantı noktasında Bluetooth 5.2’i destekliyor. 7.0 ve üzerini çalıştıran Android cihazların yanı sıra 12.0 ve üzerindeki iOS cihazlarıyla da kolayca eşleşebiliyor. Pratik kullanıma sahip olan Amazfit Pop 3R akıllı saat; arama bildirimlerini almak ve takvim hatırlatıcı olarak kullanılabiliyor. Ayrıca akıllı telefon uygulama bildirim özelliklerine de sahiptir.

Amazfit Pop 3R Akıllı Saat Fiyatı

Amazfit Pop 3R akıllı saat fiyatı; kayış versiyonlarına göre iki şekilde değerlendiriliyor. Bir akıllı saate göre rekabetçi fiyata sahip olan Amazfit Pop 3R akıllı saatin silikon kayışlı modeli, 42 dolar fiyat etiketine sahiptir.

Amazfit Pop 3R akıllı saatin metalik gümüş kayışlı versiyonuysa 49 dolar civarındadır. Her iki fiyat etiketini ele aldığımızda erişilebilir olarak nitelendirebiliriz.