Bitki Koruma Ürünleri uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Tarım ve Orman Bakanlığı veritabanına erişebilir, tarla ve bahçelerinizdeki bitkileri koruma altına alabilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hizmete sunduğu Bitki Koruma Ürünleri, tarla ve bahçe işiyle uğraşanların en büyük sorunlarını çözmek amacıyla kapsamlı içerikler sunuyor. Bitki koruma ürünleri, aktif maddeler, zararlı organizmalar ve mrl oranları gibi bölümlerde hizmet veren uygulamada, merak ettiğiniz tüm detaylara kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Bitkiler, meyve ve sebzelerin kullanım bilgilerinin yanında, ilgili bitkinin zararlı organizmalarına karşı sunulan ürünleri de sizlere sunan Bitki Koruma Ürünleri uygulamasında, zararlı organizma adını, ilaç hasat süresini ve dozajını öğrenebiliyorsunuz. İlacın içeriği, formulasyonu ve ruhsat adını da gösteren Bitki Koruma Ürünleri uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.