Güvenlik İçin Kullanılabilecek En İyi Ücretsiz Windows Programları

Güvenli PC kullanımı için kullanılabilecek ücretsiz Windows programları neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede herhangi bir ücret ödenmeden kullanılabilecek hizmetler bulunuyor.

İster interneti avucunuzun içi gibi bilen deneyimli bir kullanıcı olun, isterseniz de internet ile yeni tanışmış biri olun, Windows işletim sistemli bir PC sahibi iseniz sistem güvenliğini sağlamak için bir güvenlik programı kurmanız şart.

Bu noktada üst koruma sunan antivirüs programlarını tercih edebilir veya PC’nizde önyüklü gelen ücretsiz güvenlik yazılımını kullanmaya devam edebilir veyahut Windows’un kendi güvenlik programı Defender’ı kullanabilirsiniz. Peki bu seçeneklerden hangisi tercih edilmeli?

Günümüzde ama ücretli ama ücretsiz güvenlik yazılımı kullanmak şart oldu. Hacker’lar sürekli iş başındalar ve gerek masaüstü bilgisayarımıza gerekse de mobil cihazlarımıza sızmanın yolunu arıyorlar. Bu noktada işletim sisteminin yapısı tabii ki de çok mühim ancak son kullanıcı olarak biz de kişisel verilerimizi korumak adına üstümüze düşeni yapmamız gerekiyor.

Güvenliği Sağlayan Ücretsiz Windows Programları Listesi

360 Total Security

Avast Free Antivirus

AVG AntiVirus Free

Avira Free Antivirus

Ad-Aware Free Antivirus

Microsoft Security Essentials

Comodo AntiVirus

Panda Free Antivirus

Panda Cloud Cleaner

Bitdefender Antivirus Free

Yukarıda güvenlik için kullanılabilecek ücretsiz windows programları bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca PC, Mac, Android ya da iOS platformunda VPN kullanmak istiyorsanız en iyi ücretsiz VPN programları listemize göz atmayı unutmayın.

360 Total Security

360 Total Security, sisteminizi gerçek zamanlı olarak virüslerden korumanın yanı sıra zamanla yavaşlayan bilgisayarınızın eski hızına kavuşmasına, başlangıçta otomatik başlayan öğeleri denetleyerek açılışın hızlanmasına, sisteminizde gereksiz yer işgal eden dosyaları temizleyerek sistemin rahat bir nefes almasına yardımcı oluyor.

Ücretsiz tam koruma sağlayan antivirüs programları arasında üst sıralarda olan 360 Total Security, sistemin yanı sıra harici depolama birimlerini de (USB bellek, hdd gibi) derinlemesine tarayarak dışarıdan virüs sızmasını engelliyor.

Avast Free Antivirus

Avast’ın her yıl daha da geliştirip yenileyerek sunduğu ücretsiz antivirüs programı da tercihiniz arasında olmalı. Virüs, casus yazılım, trojan aklınıza gelebilecek her türlü zararlıyı sistemden uzak tutan ve sürekli güncellemelerle en yeni güvenlik tehditlerini çok geç olmadan algılayabilen Avast Free Antivirus’ün özelliklerini saymakla bitiremeyiz.

Sistemi derinlemesine tarayarak güvenlik risklerini ortaya çıkarma, kötü niyetli web sitelerinden koruma, aynı ağa bağlanan cihazları tarama, bankacılık ve ödeme işlemlerinde üst düzey koruma sağlayan özel tarayıcı, kullanıcının belirlediği şifrelerin güvenliğini sorgulama ve daha birçok özellikten ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz.

AVG AntiVirus Free

Sistemde varlığını hissettirmeden gerçek zamanlı koruma sağlayan AVG AntiVirus Free de sürekli güncellenen ücretsiz güvenlik programları arasında ve 200 milyondan fazla aktif kullanıcının tercihi. Program, sahip olduğu başarılı arayüz sayesinde kolay bir kullanım imkânı sunuyor.

Her seviyede kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği şekilde dizayn edilmiş arayüze sahip programın virüs, casus yazılım ve diğer zararlı yazılımları engelleme dışında en çok zararlı linklerin paylaşıldığı ortam olan sosyal ağları denetleme, tüm cihazları uzaktan yönetme ve PC virüslerini mobil cihazı kullanarak tarama ve temizleme gibi yetenekleri bulunuyor.

Avira Free Antivirus

Olur olmadık zamanda uyarı çıkartıp sizi rahatsız etmeyen veya oyununuzun ortasında derinlemesine tarama yapmak yerine bir süreliğine etkin taramayı durdurarak sistemi yavaşlamasını engelleyen, oyun zevkinizi bozmayan bir antivirüs programına ihtiyacınız varsa Avira Free Antivirus’e göz atmanızı öneririm.

Sistemde çalışıp çalışmadığı belirsiz olmasına karşın korumayı sürdüren antivirüs programı virüs ve diğer zararlı yazılımlara karşı koruma sağlamak ve casus yazılımları, reklam yazılımları kaldırmakla birlikte arama sonuçlarında güvenlik derecelendirmeleri sunarak kötü niyetli web sitelerinden uzak durmanızı sağlıyor.

Ad-Aware Free Antivirus

Hızlı ve etkili aynı zamanda ücretsiz olmasına karşın özellikleriyle şaşırtacak bir antivirüs programı arıyorsanız Ad-Aware Free Antivirus programına göz atmanızda fayda var. Başarılı hizmet, sistemi gerçek zamanlı koruyarak güvenli bir kullanım imkânı sunuyor.

Popüler program indirilen dosyaları tarayıp PC’ye zarar verme tehlikesi içeren dosyaları silme, oyun oynarken veya film izlerken çoğu kullanıcının şikayet ettiği derinlemesine tarama yaparak sistemin yavaşlamasını durumunu ortadan kaldırma oyun modu ve daha pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Microsoft Security Essentials

Windows 8, 8.1 veya 10 kullanıcısı iseniz daha etkin koruma sağlayan Windows Defender’dan dolayı tercih etmeyeceğiniz bir güvenlik programı ancak Windows 7 kullanıcısıysanız yazılım devi Microsoft’un imzasını taşımasıyla listenize alabilirsiniz.

Ekstra özellikler sunmasa da casus yazılımlara, virüslere, rootkit’lere, bootkit’lere ve diğer kötü amaçlı yazılımlara karşı gerçek zamanlı koruma sağlamada oldukça başarılı. Tarama sisteminin biraz yavaş çalıştığını belirtmek gerek.

Comodo AntiVirus

Comodo AntiVirus sistemdeki şüpheli dosyaları tanımlama, herhangi bir türdeki zararlıya karşı proaktif savunma mekanizması, hızlı ve anlık bulut tabanlı tarama, sürekli güncellemelerle en yeni güvenlik tehditlerine karşı koruma v e gerçek zamanlı koruma işlevleri ile bilgisayarların güvende kalmasını sağlıyor.

Hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlar için üst düzey güvenlik sunan program ayrıca internetten indirilen dosyaları otomatik tarama, sistemi yavaşlatmadan, performansını etkilemeden koruma sağlama gibi özellikler de içeriyor.

Panda Free Antivirus

Tüm cihazlarınız için maksimum güvenlik sağlayan ücretsiz bir antivirüs programı arıyor ve kolay kullanımlı olması, sistem performansını etkilememesi başka bir deyişle gerçek zamanlı korumayı hissettiremeden sağlaması önemli ise Panda Free Antivirus’u tercihleriniz arasına almalısınız.

Sisteminizi belirlediğiniz saatlerde otomatik olarak taratma, aylık güvenlik raporunu gösterme, en çok virüsün geldiği harici depolama aygıtlarından USB bellekler için özel hazırlanmış USB Aşışı moduyla dışarıdan gelecek tehditleri engelleme, temizlenmesi zor virüslerin kökünü kazıma, anlık olarak bilgisayarda gerçekleşen işlemleri takip etme özellikleriyle çok cezbedici duruyor.

Panda Cloud Cleaner

Adından da tahmin edeceğiniz üzere tarama işlemini bulut üzerinden yapan Panda Cloud Cleaner, geleneksel antivirüs programlarının tespit edemediği zararları kolaylıkla bulup temizleyebiliyor. Kullanımı da son derece pratik. Evet, farklı virüs türlerine göre gerçek zamanlı koruma sağlamıyor belki lakin sisteme bulaşan zararlıyı temizlemede oldukça başarılı ve hızlı.

Bitdefender Antivirus Free

Başarılı hizmette sisteme gerçek zamanlı koruma sağlama, potansiyel tehditleri hızlıca tespit edip etkisiz hale getirme, programları derinlemesine tarayarak zararlı eylem olup olmadığını tespit etme ve otomatik olarak karantinaya alma veya silme özellikleri mevcut.

Kredi kartı bilgileri gibi önem arz eden bilgileri çalmaya çalışan web sitelerinden uzak tutma, hacker’ların sistemi kontrol edebilmelerine yardımcı olan rootkit’leri engelleme, sistem başlangıcında virüs taraması yaparak sistemin geç açılmasını önleme yetenekleriyle dikkat çeken Bitdefender Antivirus Free'de başarılı bir arayüz de bulunuyor.

Bu yazıda güvenli internet için kullanılabilecek ücretsiz Windows programları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca crack nedir, güvenli mi sorularını yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.