Samsung Galaxy S23 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Samsung Galaxy S23; güçlü kameraları, 120 Hz yenileme hızından oluşan AMOLED ekranları ve Qualcomm’un en büyük işlemcisi gibi pek çok özellikten oluşuyor. Dolayısıyla Samsung’un yeni çıkan amiral gemisi Samsung Galaxy 23’ün suya dayanıklı olup olmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Biz de Samsung’un bu yeni amiral gemisinin suya dayanıklı olup olmadığını sizler için araştırdık.

Samsung Galaxy S23 Su Geçirmez mi?

Samsung markasının yeni amiral gemisinde dayanıklılığa çok önem verdiği görülüyor. Fakat bu durum cihazın tamamen suya dayanıklı olacağı anlamına gelmiyor. Bu durumda Samsung Galaxy S23’ün tamamen su geçirmez olduğunu söyleyemeyiz. Fakat cihaz, IP68 derecesinden oluşuyor.

IP68 derecesi cihazı toza ve suya dayanıklı hale getiriyor. Toz ve su parçacıklarına karşı önemli koruma sağlıyor. IP68 derecesinden oluşan Samsung Galaxy 23; tam olarak 30 dakika 1,5 metre suyun altında hasarlanmadan kalabiliyor. Yalnız burada suya dayanıklılık ve su geçirmezlik durumunda suyun tatlı ya da tuzlu şekilde aşındırıcı özelliğe sahip olmaması gerekiyor.

Aynı zamanda klorlu havuz suyu da zaman içinde cihazın hem su geçirmezlik korumasını hem de performansını düşürüyor. Bahsettiğimiz bu noktalara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor.

Samsung Galaxy S23'ün IP68 Derecesi Nedir?

IP derecesi diğer ismiyle giriş koruma derecesi; elektronik cihazların dahili bileşenlerinin koruma kapsamını belirleyen ölçümdür. IP derecesiyle cihazların;

Toz parçacıkları,

Su parçacıkları,

Buhar gibi etkenlere ne kadar dayanıklı olduğu ölçülüyor.

IP derecelendirme, iki bileşenden oluşuyor. İlk bileşen; ince toz parçacıkları vb. katı girişlere tam koruma sağlamasıdır. İlk bileşen; 0 (toza karşı koruması yok) ve 6 (toza karşı tam koruma) aralığında değişiyor. Cihazın eğer IP derecesi 6’yla başlıyorsa cihazın %100 toz geçirmez olduğu söylenebilir.

IP derecesinde ikinci sayı yer alıyorsa bu durumda su girişinin tam korumasını ifade ediyor. Bu sayının 0 (su koruması yok) ve 9k (tam su koruması) aralığında değiştiği söylenebilir. Çoğunlukla cihazlar IP68 derecesine kadar üretiliyor. Su girişi için IP derecesi 9k; çok yüksek basınca sahip su jetlerine karşı tam korumayı ifade ediyor. Fakat her üretici kendine göre farklı testler ve koruma düzeyi standartları belirliyor.

Sonuç olarak suya fazlasıyla dayanıklı bir cihaz arıyorsanız ve Samsung Galaxy S23 almayı düşünüyorsanız bu detayları göz önünde bulundurmanız gerekiyor.