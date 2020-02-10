Windows için En İyi 5 Malwarebytes Alternatifi (2020)

Malwarebytes, internette bulunan en iyi ve en popüler antivirüs araçlarından biridir, ancak kusursuz değildir. Bu sebepten dolayı birçok bilgisayar kullanıcısı, Malwarebytes alternatiflerine yönelir. Dijital dünyada siber güvenlik saldırıları gün geçtikçe daha da artmaktadır. İnterneti kullanırken her an kimlik avı saldırıları, fidye yazılımları ve kimlik hırsızlıkları gibi pek çok risk vardır.

Malwarebytes, ücretsiz ve premium olmak üzere iki sürüme sahiptir. Ücretsiz sürüm, oldukça iyi olmasına rağmen premium sürüm, güvenliği daha ciddiye alır. Malwarebytes’ın premium sürümü ile gerçek zamanlı koruma, fidye yazılımı koruması, Wi-Fi koruması gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz, ancak Malwarebytes, kusursuz değildir. Çoğu kullanıcı, Malwarebytes’ın açılmasının uzun zaman aldığını, tarama yapmadığını, gerçek zamanlı korumanın başlamadığını belirtiyor. Bu yazıda, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda kullanabileceğiniz en iyi 5 Malwarebytes alternatifini derledik. İşte, Windows için en iyi 5 Malwarebytes alternatifi!

1. SUPERAntiSpyware

SUPERAntiSpyware, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayar için mevcut en iyi casus yazılım ve kötü amaçlı yazılım temizleme aracıdır. SUPERAntiSpyware yazılımının en iyi özelliği bilgisayarınızı casus yazılım, reklam yazılımı, fidye yazılımı, truva atı, PUP gibi tehditlerden koruyabilmesidir. SUPERAntiSpyware, aynı zamanda gerçek zamanlı olarak da koruma sağlar. Benzersiz ve bulunması zor kötü amaçlı yazılımlar konusunda uzmanlaşarak, kötü amaçlı tehditleri belirleyip kaldırır.

2. HitmanPro

HitmanPro, bir başka kötü amaçlı yazılım temizleme aracıdır. Bilgisayarınızda yer alan kötü amaçlı yazılımları HitmanPro sayesinde hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz HitmanPro, Truva atı, casus yazılımları, virüsler gibi pek çok kötü amaçlı yazılımı algılayabilir ve kaldırabilir. HitmanPro, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınız için kullanabileceğiniz en iyi Malwarebytes alternatiflerinden bir tanesidir.

3. Emsisoft Emergency Kit

Emsisoft Emergency Kit, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılabilen bir başka kötü amaçlı yazılım temizleme aracıdır. Emsisoft Emergency Kit yazılımını kurulum yapmadan kullanabilirsiniz. Böylece kullanıcılar, Emsisoft Emergency Kit’i herhangi bir bilgisayarda çalıştırmak için USB belleklerine kopyalayıp yapıştırabilir. Emsisoft Emergency Kit, reklam yazılımlarını, truva atı, keylogger, rootkit, casus yazılımları gibi pek çok kötü amaçlı yazılımı tespit edebilir ve kaldırabilir.

4. Bitdefender Antivirus Free Edition

Bitdefender Antivirus Free Edition, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir kötü amaçlı yazılım aracıdır. Bitdefender Antivirus Free Edition ile ilgili en önemli kısım ihtiyacınız olan tüm güvenlik özelliklerine sahip olmasıdır. Rootkit, PUP ve diğer güvenlik tehditlerini bilgisayarınızdan kaldırabilir.

5. IObit Malware Fighter Free

IObit Malware Fighter Free, kullanıcılara birçok faydalı özellik sunan mükemmel bir Malwarebytes alternatifidir. IObit Malware Fighter Free, rootkit, virüs ve fidye yazılımı gibi pek çok kötü amaçlı yazılımları bilgisayarınızdan temizler. IObit Malware Fighter Free, şu anda kullanabileceğiniz en iyi Malwarebytes alternatifleridir.