En Uzun Yaşayan Hayvanlar Hangileri?

En uzun yaşayan hayvanlar listesi ile çok sayıda kişinin merak ettiği soruyu yanıtlıyoruz. Yeryüzünde yaşamını sürdüren bazı hayvanlar tahmin ettiğinizden çok daha uzun süre yaşıyor. Bu yazıda en fazla ömre sahip olan hayvanları sıraladık.

Bazı hayvanlar çok uzun süre boyunca yaşarken bazıları ise çok kısa bir ömre sahip. Peki, en fazla yaşayabilen hayvanlar hangileri? Hazırladığımız listede yer alan hayvanların bazıları yüz binlerce yıl yaşayabilirken bazıları ise sonsuza kadar yaşayabilme potansiyeli ile dikkatleri üzerinde topluyor.

En Uzun Yaşayan Hayvanlar Listesi

Hidralar

Ölümsüz denizanası

Cam süngerler

Siyah mercanlar

Arctica Islandica

Tüp solucanı

Grönland köpek balığı

Tatlı su inci midyesi

Rougheye kaya balığı

Grönland balinası

Yukarıda en uzun ömre sahip olan hayvanları listeledik. Bu hayvanlara dair ayrıntılı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Hidralar Kaç Yıl Yaşar?

Hidralar olarak bilinen Hydrozoa, yumuşak gövdeli küçük omurgasız canlılardır. Bu yönüyle denizanasına benzeyen hidralar, sahip olduğu ömür ile dikkat çekiyor. Söz konusu hayvanlar sonsuza kadar yaşama potansiyeline sahip.

İnanılmaz bir özelliğe sahip olan canlılarda yaş ilerledikçe herhangi bir bozulma meydana gelmez. Çoğalma veya klonlama aracılığı ile sürekli olarak yenilenen kök hücrelerden oluşan canlılar, yırtıcı hayvanlar ve hastalıklar gibi tehditler nedeni ile doğal koşullar altında yaşamını sonsuza dek sürdüremez fakat hidralar, dış tehdit olmadığı bir ortamda sonsuza kadar yaşayabilir.

2. Ölümsüz Denizanası Kaç Yıl Yaşar?

Turritopsis dohrnii’ye ölümsüz denizanası denmesinin nedeni potansiyel olarak sonsuza kadar yaşayabilmesi. Denizanaları, medusa olarak isimlendirilen son yaşam evresine eriştikten sonra ilk yaşam formu olan polip formuna geri döner. Bu durum sonsuza dek devam edebilir. Böylelikle söz konusu canlılar biyolojik bakımdan ölümsüz olur.

Ölümsüz denizanası, polip formuna dönmeden farklı bir hayvan tarafından saldırıya uğraması ya da bir hastalığın meydana gelmesi sonucunda hayatını kaybedebilir.

3. Cam Cüngerler Kaç Yıl Yaşar?

Cam süngerler (Hexactinellida), mercanlara benzer bir şekilde kolonilerden oluşur ve binlerce yıl yaşayabilir. Yeryüzündeki en uzun yaşayan süngerler arasında olan cam süngerler, genellikle okyanusun derinliklerinde yaşamlarını sürdürür.

Bu canlılara cam süngerler denmesinin nedeni ise iskeletlerinin cama benzemesi. Chemical Geology isimli dergide 2012 yılında yayımlanan bir araştırma, Monorhaphis chuni türüne ait bir cam süngerin yaklaşık olarak 11 bin yaşında olduğunu gözler önüne serdi. Diğer sünger türleri daha uzun yaşayabilir.

4. Siyah Mercanlar Kaç Yıl Yaşar?

Okyanusun derinlilerinde yaşamlarını sürdüren siyah mercanlar bitki gibi görünür fakat aslında polip adı verilen omurgasız dış iskeletten oluşur. Bu polipler sürekli olarak çoğalır ve genetik olarak özdeş bir kopya oluşturduklarında ise kendilerini değiştirirler. Bu da zamanla mercan dış iskelet yapısının giderek büyümesine yol açar.

Mercanlar, bu yönüyle grönland köpekbalıkları gibi tek bir organizma olmaktan ziyade birden fazla özdeş organizmadan oluşur. Söz konusu canlılar yüzlerce yıl yaşayabilir. Hawaii kıyılarında bulunan bir siyah mercanın 4 bin 265 yaşında olduğu tespit edildi.

5. Arctica Islandica Kaç Yıl Yaşar?

Arctica Islandica Kuzey Atlantik Okyanusunda yaşar. Bu canlılar çok uzun yıllar yaşayabilme potansiyeline sahip. Birleşik Krallık’ta yer alan Galler Ulusal Müzesine göre 2006 yılında İzlanda kıyılarında bulunan Arctica Islandica 507 yaşındaydı.

6. Tüp Solucanı Kaç Yıl Yaşar?

Denizlerin derinliklerinde yaşayan omurgasızlar yüzlerce yıl yaşayabilir. The Science of Nature dergisinde 2017 yılında yayımlanan bir araştırma, Meksika Körfezi’ndeki okyanusun tabanında yaşayan bir tüp solucan türü olan escarpia laminatanın düzenli olarak 200 yıla kadar yaşadığını ve hatta bazılarının ise 300 yıldan fazla hayatta kaldığını gözler önüne serdi.

7 Grönland Köpek Balığı Kaç Yıl Yaşar?

Grönland köpek balıkları (Somniosus microcephalus) Arktik ve Kuzey Atlantik okyanuslarının derinliklerinde yaşamlarını sürdürür. Kanada’da yer alan St. Lawrence Köpekbalığı Gözlemevine göre söz konusu canlılar 7,3 metre uzunluğa kadar büyüyebilir.

Science dergisinde 2016 yılında yayımlanan bir araştırma, Grönland köpek balıklarının en az 272 yıllık bir ömre sahip olabileceğini ileri sürdü. Bu çalışmada en yaşlı Grönland köpek balığının yaklaşık 392 yaşında olduğu belirtildi.

8. Tatlı Su İnci Midyesi Kaç Yıl Yaşar?

Tatlı su inci midyeleri (Margaritifera margaritifera) nehirlerde ve akarsularda yaşar. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada dahil olmak üzere Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde hayatlarına devam eden canlılar, Dünya Doğayı Koruma Vakfına (WWF) göre bilinen en eski tatlı su inci midyesi 280 yaşındaydı. Bu omurgasız canlılar düşük metabolizmaları sayesinde uzun ömürlü.

Söz konusu canlılar nesli tükenmekte olan bir tür. Dünya Doğayı Koruma Vakfına (IUCN) göre tatlı su inci midyeleri nehir habitatlarındaki hasar ve değişiklikler de dahil olmak üzere insan kaynaklı çeşitli faktörler nedeni ile nüfusları azalıyor.

9. Rougheye Kaya Balığı Kaç Yıl Yaşar?

Rougheye kaya balığı (Sebastes aleutianus) en uzun yaşayan balıklardan bir tanesi. Pasifik Okyanusu’nda yaşayan canlılar en az 205 yıl yaşar. 97 santimetre uzunluğa kadar büyüyebilen Rougheye kaya balığı, karides dahil olmak üzere küçük balıkları yiyerek beslenir.

10 Grönland Balinası Kaç Yıl Yaşar?

Bowhead balinalarının (Balaena mysticetus) ne kadar ömürlerinin olduğu tam olarak bilinmiyor fakat bazı kanıtlar söz konusu hayvanların 100 yıldan fazla yaşadığını ve hatta 200 yıldan fazla yaşama potansiyeline sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu yazıda en uzun ömre sahip olan hayvanları sıraladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.