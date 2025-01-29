Bir erkek veya kız çocuğu için akülü araba büyük anlamlar ifade etmektedir. Zira anne ve babasının kendi otomobillerine sahip olduğunu gören küçük çocuklar da kendi otomobiline sahip olmak ister. Bu anlamda bir akülü araba alınması onların hep sorumluluk sahibi olmasına katkı sağlar hem de otomobil kullanma heveslerine güzel bir araç olur. Ancak bir akülü otomobil alırken pek çok etkene dikkat etmek gerekir. Bizde sizler için en iyi akülü araba modelleri listemizi hazırladık. İşte detaylar...

En İyi Akülü Araba Modelleri

Pilsan Tery Bery

Dolu Ride-On

Uj Toys Jagor

Baby2Go Safari

Baby Toys Vento

Baby Hope 437 Q-SUV

Mercedes-Benz GLA

Akar Oyuncak Bravo

Baby2Go Tiger

BabyHope 440 Bugo Drive

Pilsan Tery Bery Akülü Araba Teknik Özellikleri

Kullanım Yaşı: +3 yaş

Araç Tipi: Otomobil

Vites Sayısı: 2 (İleri-Geri)

Hız: 3,5-7 Km/Saat

Koruma: Aşırı ısı ve akım çekişine karşı korumalı

Motor: 2 adet 12V elektrik motoru

Maksimum Taşıma Kapasitesi: 50 kilogram

Pilsan tarafından üretilen Tery Bery akülü araba uzaktan kumandası sayesinde kontrolün her zaman ebeveynde olmasını sağlıyor. 3 yaş ve üzeri çocukların rahatlıkla kullanabileceği oyuncak 2 adet 12V elektrik motoruna sahip. Toplam 50 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan çocuklar için gerçek bir otomobile benzemesine de dikkat edilmiş. Otomobilin tasarımı gerçek bir Audi otomobilin tasarımını andırmakta. Fiyatı ise açık pazar yeri sitelerinde 9 bin ile 12 bin TL arasında değişmekte.

Dolu Ride-On

Kullanım Yaşı: +3 yaş

Araç Tipi: Otomobil

Vites Sayısı: 2 (İleri-Geri)

Hız: 3 Km/Saat

Koruma: Aşırı ısı ve akım çekişine karşı korumalı

Motor: 2 adet 12V elektrik motoru

Maksimum Taşıma Kapasitesi: 50 kilogram

Dolu Ride-On ebeveynleri gibi SUV seven çocuklar için ideal bir model. 3 yaş ve üzeri çocuklar için ideal olan bu model ayrıca uzaktan kumanda özelliğine de sahip. Aracın dış tasarımı bir Mini Cooper modelini andırmakta. 50 kilogram taşıma kapasitesine sahip Dolu Ride-On saatte 3 kilometre hıza çıkmakta. Ayrıca araç içerisinde bulunan minik hoparlör sayesinde müzik çalma özelliğine de sahip.

Uj Toys Jagor

Kullanım Yaşı: +3 yaş

Araç Tipi: Otomobil

Vites Sayısı: 3 (İleri-Geri-Park)

Hız: 3 kademeli hız seçeneği; 3-6-8 Km/Saat

Koruma: Aşırı ısı ve akım çekişine karşı korumalı

Motor: 1 adet 12V elektrik motoru

Maksimum Taşıma Kapasitesi: 35 kilogram

Uj Toys tarafından üretilen Jagor modeli farklı tasarımı ile ön plana çıkıyor. Yerden yüksek ama bir o kadarda karakteristik bir spor otomobil duruşuna sahip olan otomobil 35 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca 3 farklı hız moduna sahip olan akülü araba 3, 6 veya 8 km/s hızlar ile kullanılabiliyor. Gerçekçiliğin arttırılması adına araçta 3 vites modu bulunmakta. Bunlar sırasıyla D, P ve R olarak adlandırabileceğimiz ileri, geri ve park vitesleri.

Baby2Go Safari

Kullanım Yaşı: +3 yaş

Araç Tipi: SUV

Vites Sayısı: 2 (İleri-Geri)

Hız: 3.3 Km/Saat

Koruma: Aşırı ısı ve akım çekişine karşı korumalı

Motor: 2 adet 12V elektrik motoru

Maksimum Taşıma Kapasitesi: 30 kilogram

Baby2Go tarafından üretilen Safari modeli 3 yaş ve üzeri çocuklara hitap ediyor. Otomobil, Mercedes-Benz'in ikonik G Serisi SUV modeli ilham alınarak tasarlanmış. 30 kilogram yük kapasitesi, uzaktan kumanda desteği ve saatte 3.3 km hızı ile tam kontrolü elinde tutmayı seven ebeveynlere göre. 2 adet vitesi olan akülü araba ileri ve geri fonksiyonlara sahip. Ayrıca aracın iç hacminin genişliği sayesinde iki çocuğu aynı anda bindirmek mümkün.

Baby Toys Vento

Kullanım Yaşı: +1 yaş

Araç Tipi: Spor Otomobil

Vites Sayısı: 2 (İleri-Geri)

Hız: 3 Km/Saat

Koruma: Aşırı ısı ve akım çekişine karşı korumalı

Motor: 2 adet 12V elektrik motoru

Maksimum Taşıma Kapasitesi: 30 kilogram

Akülü otomobil dünyasının Ferrari'sinde şimdi de sıra. Kırmızı rengi ve Ferrari'yi anımsatan tasarımıyla Baby Toys Vento tam da havalı çocuklara göre. 3 kademeli hız seviyesi, 30 kilogram taşıma kapasitesi ve 2 vites seçeneğiyle Vento makul bir seçenek olabilir. Otomobil sahip olduğu 12V iki adet elektrik motorunun yanında 1 yaş ve üzeri çocukların kullanımına uygun. Ayrıca kontrolü elinde tutmayı seven ebeveynler için uzaktan kumanda seçeneği de mevcut.

Baby Hope 437 Q-SUV

Kullanım Yaşı: +3 yaş

Araç Tipi: SUV

Vites Sayısı: 3 (İleri-Geri-Park)

Hız: 3,3 Km/Saat

Koruma: Aşırı ısı ve akım çekişine karşı korumalı

Motor: 2 adet 12V elektrik motoru

Maksimum Taşıma Kapasitesi: 30 kilogram

Baby Hope 437 Q-SUV, 3 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmış güvenli ve eğlenceli bir akülü araba modelidir. Şık SUV tasarımıyla dikkat çeken araç, 3,3 km/saat hıza ulaşabilen iki adet 12V elektrik motoruna sahiptir. İleri, geri ve park olmak üzere üç vites seçeneği sunan bu model, 30 kilogram taşıma kapasitesiyle dayanıklılık ve kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca aşırı ısı ve akım çekişine karşı koruma sistemiyle hem motorun ömrünü uzatır hem de güvenli bir sürüş deneyimi sunar.

Mercedes-Benz GLA

Kullanım Yaşı: +5 yaş

Araç Tipi: SUV

Vites Sayısı: 4 (İleri-Geri-Boş-Park)

Hız: 2-4 Km/Saat

Koruma: Aşırı ısı ve akım çekişine karşı korumalı

Motor: 2 adet 12V elektrik motoru

Maksimum Taşıma Kapasitesi: 30 kilogram

Mercedes-Benz GLA akülü araba, 5 yaş ve üzeri çocuklar için lüks bir sürüş deneyimi sunuyor. Şık SUV tasarımıyla dikkat çeken bu model, iki adet 12V elektrik motoru sayesinde 2 ila 4 km/saat hız yapabiliyor. İleri, geri, boş ve park olmak üzere dört farklı vites seçeneğiyle gerçek bir otomobil hissi verirken, 30 kilogram taşıma kapasitesiyle dayanıklılık sağlıyor. Aşırı ısı ve akım çekişine karşı koruma sistemi ile güvenli bir kullanım sunan Mercedes-Benz GLA, hem estetik hem de güvenlik arayan aileler için ideal bir seçimdir. Ayrıca aracın orijinal Mercedes-Benz lisansı olduğunu da ekleyelim.

Akar Oyuncak Bravo

Kullanım Yaşı: +1 yaş

Araç Tipi: 4x2 Akülü Araba

Vites Sayısı: 2 (İleri-Geri)

Hız: 4 Km/Saat

Koruma: Aşırı ısı ve akım çekişine karşı korumalı

Motor: 2 adet elektrik motoru

Maksimum Taşıma Kapasitesi: 30 kilogram

Akar Oyuncak Bravo, 1 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmış, Bugatti modellerini andıran modern ve sportif bir akülü arabadır. İki adet güçlü elektrik motoruyla 4 km/saat hıza ulaşabilen bu araç, ileri ve geri olmak üzere iki farklı vites seçeneği sunar. 4x2 sürüş sistemiyle çocuklara stabil ve keyifli bir sürüş deneyimi sağlarken, aşırı ısı ve akım çekişine karşı koruma sistemiyle güvenliği ön planda tutar. 30 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan Akar Oyuncak Bravo, şık tasarımı ve yüksek performansıyla minik sürücüler için eşsiz bir seçenek sunuyor.

Baby2Go Tiger

Kullanım Yaşı: +3 yaş

Araç Tipi: SUV

Vites Sayısı: 2 (İleri-Geri)

Hız: 3,3 Km/Saat

Koruma: Aşırı ısı ve akım çekişine karşı korumalı

Motor: 2 adet 12V elektrik motoru

Maksimum Taşıma Kapasitesi: 30 kilogram

Baby2Go Tiger, 3 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmış, Maserati modellerini andıran zarif ve sportif bir akülü SUV’dur. İki adet 12V elektrik motoru sayesinde 3,3 km/saat hız yapabilen bu araç, ileri ve geri olmak üzere iki vites seçeneği sunar. Şık tasarımıyla dikkat çekerken, aşırı ısı ve akım çekişine karşı koruma sistemiyle güvenliği ön planda tutar. 30 kilogram taşıma kapasitesiyle dayanıklı ve kullanışlı bir seçenek olan Baby2Go Tiger, çocukların hem güvenle hem de keyifle kullanabileceği bir sürüş deneyimi sunuyor.

BabyHope 440 Bugo Drive

Kullanım Yaşı: +3 yaş

Araç Tipi: SUV

Vites Sayısı: 2 (İleri-Geri)

Hız: 3,3 Km/Saat

Koruma: Aşırı ısı ve akım çekişine karşı korumalı

Motor: 2 adet 12V elektrik motoru

Maksimum Taşıma Kapasitesi: 20 kilogram

BabyHope 440 Bugo Drive, 3 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmış, Bugatti modellerinden ilham alan şık ve modern bir akülü SUV’dur. İleri ve geri olmak üzere iki vites seçeneğine sahip olan araç, iki adet 12V elektrik motoruyla 3,3 km/saat hıza ulaşabiliyor. Maksimum 20 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan Bugo Drive, aşırı ısı ve akım çekişine karşı koruma sistemiyle güvenli bir kullanım sunar. Zarif detayları ve güçlü performansıyla hem eğlenceli hem de stil sahibi bir sürüş deneyimi isteyen minikler için mükemmel bir seçenektir.

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