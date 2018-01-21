Blobout, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden eğlenceli sahnelere sahip olan oyunda yeteneklerinizi sergiliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Blobout, imkansız görevlerin üstesinden gelmeye çalıştığınız bir oyundur. Çılgın bir bilim adamını engellemeye çalıştığınız oyunda zorlukların üstesinden gelmeli ve tüm engelleri geçmelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda yüksek skorlara ulaşmalısınız. Sonsuz bir eğlence sunan oyunda harika deneyim yaşayabiliyorsunuz. Birbirinden güzel ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda tuzaklara karşı da dikkatli olmalısınız. Altınları toplayarak farklı karakterlerin kilitlerini de açabileceğiniz oyunda yukarı tırmanıyorsunuz. Retro tarz piksel grafiklere sahip olan oyunda son derece keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Blobout mutlaka denemeniz gereken bir oyundur.

Blobout oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.