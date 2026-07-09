Türkiye'de geçen oyunlar denildliğinde akla ilk olarak Zula ve İstanbul Kıyamet Vakti geliyor ancak daha pek çok yapım bulunuyor. Örneğin Ubisoft tarafından Anvil motoruyla geliştirilen aksiyon macera oyunu Assassin's Creed: Revelations İstanbul'da geçiyor. Öte yandan Battlefeild 1'in bir bölümü de Çanakkale'de geçiyor. Tüm bunları keşfetmenizi kolaylaştırmak adına Türkiye'de geçen en iyi oyunlar listesi hazırladık.

Türkiye'de Geçen En İyi Oyunlar Hangileri?

Zula Nasıl Bir Oyun?

Ücretsiz FPS oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Zula, Türkiye'de geçiyor. Çevrim içi odaklı oyunda Ankara Kuğulu Park, Çanakkale, Gaziantep, Kız Kulesi, Mardin, Üsküdar Sokakları ve Trabzon Uzungöl dahil olmak üzere çok sayıda haritada bulunuyor. Oyunda iki takımın mücadelesine tanık oluyoruz.

Kabus 22 Nasıl Bir Oyun?

2006 yılında piyasaya sürülen Kabus 22, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçiyor. Resident Evil tarzı mekaniklere sahip olan yapım, hayatta kalma, aksiyon ve korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Üç farklı karakteri kontrol ettiğimiz oyun, gizemli bir gücün dünyayı ele geçirmesini konu alıyor.

İstanbul Kıyamet Vakti Nasıl Bir Oyun?

İstanbul Kıyamet Vakti, MMORPG oyunlar oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Knight Online benzeri oyunlar arasında yer alan bu yapım Türkiye'de geçiyor. Oyunda savaşçı, büyücü ve şifacı olmak üzere üç farklı sınıf mevcut. Büyücü elementlerin gücünü kullanarak uzaktan hasar verebiliyor. Şifacı ise takım arkadaşlarını iyileştirebiliyor ve onlara güçlendirme verebiliyor.

Assassin's Creed: Revelations Nasıl Bir Oyun?

Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin's Creed: Revelations, hikâyenin neredeyse tamamı İstanbul'da geçiyor. Ezio Auditore isimli karakteri kontrol ettiğimiz yapımda ister görevleri yapabiliyor ister şehirde gezebiliyoruz. 80 Metacritic puanına sahip aksiyon macera oyununun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

James Bond 007: Blood Stone Nasıl Bir Oyun?

Bizarre Creations tarafından geliştirilen James Bond 007: Blood Stone'un bir kısmı İstanbul'da geçiyor. James Bond'u kontrol ettiğimiz yapımda aksiyon dolu görevler bulunuyor. Oyunda James Bond'u başarılı oyuncu Daniel Craig seslendiriyor. Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği oyun, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor.

Driv3r Nasıl Bir Oyun?

Driv3r'ın önemli bir kısmı İstanbul'da geçiyor. Reflections Interactive tarafından geliştirilen yapımın yayıncılığını Atari üstlendi. Bu oyun özellikle araç fizikleri ve hasar alma modellemeleriyle öne çıkıyor. Açık dünya ve aksiyon türlerindeki oyunda kontrol ettiğimiz karakter John Tanner'i Michael Madsen, ericho'yu Mickey Rourke, diğer yan karakterleri ise Michelle Rodriguez ile Malcolm McDowell seslendiriyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War Nasıl Bir Oyun?

Call of Duty: Black Ops Cold War'ın ilk görevi, Trabzon Havalimanı'nda geçiyor. 1980'li yıllarda geçen bu yapımda Black Ops serisinden tanıdığımız Russell Adler, Alex Mason ve Frank Woods karakterleri de bulunuyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan aksiyon oyunu, başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikleriyle öne çıkıyor.

Battlefield 1 Nasıl Bir Oyun?

Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan Battlefield 1'de pek çok bölüm bulunuyor. Bu bölümlerden biri Çanakkale'de geçiyor. Oyunun çok oyunculu modunda serinin önceki yapımlarında olduğu gibi çeşitli sınıflar yer alıyor. Her sınıfın kendine özgü silahları ve ekipmanı mevcut. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda tank ve uçak gibi araçlar kullanabiliyoruz. Oyunda ayrıca at sürme imkânı da mevcut.

Uncharted 2: Among Thieves Nasıl Bir Oyun?

Naughty Dog tarafından geliştirilen Uncharted 2: Among Thieves'in bir bölümü Topkayı Sarayı Müzesi'nde geçiyor. Yayıncılığını Sony Computer Entertainment'in üstlendiği aksiyon macera oyunu, 2009 yılında PlayStation 3'e özel olarak satışa sunuldu. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyun 96 Metacritic puanına sahip.

Editörün Yorumu

Türkiye'de geçen oyunlar denildiğinde akla ilk olarak Zula, Kabus 22 ve İstanbul Kıyamet Vakti gibi yapımlar gelse de daha pek çok oyun bulunuyor. Örneğin büyük bütçeli bir aksiyon macera oyunu olan Assassin's Creed: Revelations İstanbul'da geçiyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan ve aksiyon dolu görevlere sahip olan James Bond 007: Blood Stone'un ise bir kısmı da İstanbul'da geçiyor. Bu listenin şu ana kadar bilinenlerden çok daha fazlasını keşfetmenize yardımcı olacağından eminim.