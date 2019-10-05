BlokSite uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda dikkatinizi dağıtabilecek web siteleri ve uygulamaları engelleyebilirsiniz.

Odaklanmanız gereken anlarda aklınız sosyal medyada veya anlık mesajlaşma uygulamalarında kalıyorsa ve bu durumdan rahatsız oluyorsanız, BlokSite uygulamasını deneyebilirsiniz. Telefon bağımlılığını azaltmak ve dikkat dağınıklığını önlemek amacıyla geliştirilen BlokSite uygulamasında, işinizi yapmanızı engelleyecek uygulama ve web sitelerini engelle yebiliyorsunuz.

Seçtiğiniz uygulama ve web sitelerini belirlediğiniz zaman aralığında engelleyebilmenize olanak tanıyan BlokSite uygulamasında, bu işlemleri otomatik hale getirerek işlerinize odaklanabilirsiniz. Geçici engelleme seçeneğinin yanında kalıcı engelleme özelliği de sunan BlokSite uygulamasında, uzaklaşmak istediğiniz uygulama ve web siteleri için bu özelliği kullanabilirsiniz. Pomodoro tekniğinden yararlanarak verimli bir şekilde çalışabilmenize de imkan sağlayan BlokSite uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri