Kişisel Twitter Hesabını Öne Çıkarmak İçin 5 Tavsiye

Twitter, Instagram, YouTube ve benzeri mecralar, şahısların ünlü olabilmesi ve kendi kitlesini yaratabilmesi için mükemmel platformlardır. Twitter da itibar kazanmak, sizinle ilişkili konuları ve haberleri takip etmek, yeni kişi ve kurumlarla tanışmak için kullanılabilir.

Kişisel Twitter hesabını öne çıkarmak istiyorsanız, aşağıdaki naçiz önerilerimizi uygulamaya başlamanız gerekiyor. Bu tavsiyeler, kişisel hesabınızın Twitter’daki varlığını büyük oranda etkileyecektir.

Sizi en iyi şekilde tanımlayacak kelimeleri seçin.

Sizi en iyi yansıtan üç kelimeyi seçmek, sınırlı sayıda konuya odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Örneğin bunlar motivasyon, sosyal medya ve verimlilik kavramları olabilir.

Paylaşımlarını belirli bir programa göre yapın.

Paylaşım yapmadan evvel kullanıcıların profilinizle en çok etkileşim kurduğu saatler -ya da kullanıcıların Twitter’da en çok aktif olduğu saatler- hakkında bir araştırma yapmalısınız. Bu saatlerde paylaşımlar yapmanız, kullanıcıların tweetlerinizle daha çok etkileşim kurmasını sağlayacaktır.

Kullanıcılar Twitter’da her gün onlarca insanı takip etmeye başlıyor. Bu onlarca insandan birisi olmanız, şahsın zaman akışına daima düşeceğiniz anlamına gelmez. Onca içerik içerisinde kaybolmamanız işten bile değil.

Paylaşımlarınızı daha fazla kişiselleştirin.

Paylaşımlarınızı daha çok kişiselleştirmelisiniz. Tweetlerinizi okuyan kişiler, tweetin size ait olduğunu tahmin edebilmeli. Kendinizden bir şeyler katmalı, varlığınızı hissettirmelisiniz.

Özgünlüğünüzle tanının.

Hashtaglerde, gündeme ilişkin olaylarda ve genel olarak bir yorum yaparken özgün olmalısınız. Sosyal medya, esinlenme kavramını kullanarak doğrudan bir başkasının paylaşımını yeniden paylaşan kişileri sevmez; bunu yaparsanız insanlar tarafından her daim olumsuz tepkiler alırsınız.

Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı iletişimler kurun.

İnsanlarla iletişim kurmaktan ve tanınmaktan kaçınmamanız gerekir. Twitter hesabını büyütmenin, öne çıkarmanın bir diğer yolu da çevrimdışı veya çevrimiçi etkinliklere katılmaktır. Sadece birçok insanla etkileşim kurmak ile kalmaz, aynı zamanda niş alanınızdan konular hakkında da kısa vadede çok fazla bilgi öğrenebilirsiniz.